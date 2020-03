Coronavirus in Italia, posso portare il cane fuori? Tutte le regole per i nostri amici a quattro zampe

Coronavirus in Italia, posso portare il cane fuori? Tutte le regole per...

A seguito delle nuove disposizioni sul coronavirus in Italia, le domande degli utenti sono tante. Tra queste in molti si chiedono se sia possibile o meno portare fuori il proprio cane.

Allerta coronavirus in Italia, ma è possibile portare il proprio cane fuori a fare i bisogni? Ecco tutte le disposizioni in merito ai nostri amici a quattro zampe.

Disposizioni coronavirus: posso portare fuori il cane?

L’Italia è diventata zona rossa e tutto il territorio è bloccato, come da ultimo decreto spiegato da Giuseppe Conte nella serata di ieri. Moltissimi utenti si sono quindi posti alcune domande, come quella relativa ai nostri animali domestici che devono uscire per fare i propri bisogni.

Il Decreto evidenzia che è consentito uscire dalla propria abitazione per lavoro, per necessità (come fare la spesa o andare in farmacia) o accudire persone che non possono uscire di casa e necessitano di aiuto – come nonni e genitori. Ma per il cane come ci si deve comportare?

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, una signora è stata multata perché trovata fuori di casa con il suo cane mentre faceva i bisogni: questo ha provocato non pochi dubbi e domande tra le persone che possiedono un animale domestico. È bene precisare però che la donna sia stata sanzionata perché non nel suo comune di residenza ma uno vicino.

Gianluca Felicetti, presidente Lav ha evidenziato – come riporta FanPage:

“Uscire per portare fuori il cane rientra tra le situazioni di necessità. ed è quindi contemplato anche durante questi giorni”

Sottolinea però la parte più importante, ovvero che è consentito solo all’interno del proprio comune di residenza. Ogni persona che possiede un cane può uscire per i suoi bisogni primari.

È altresì consentito spostarsi in un altro comune in caso di necessità mediche dell’animale: