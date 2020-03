Coronavirus in Italia, tra misure estreme e strette dei Governatori: “Inevitabile fermare tutto”

L’allarme per il coronavirus in Italia, nonostante le nuove strette e le richieste da parte dei Governatori che chiedono più sacrifici per il bene di tutti.

Dopo la stretta del Premier Conte sull’emergenza coronavirus, i Governatori concordano anche se in alcuni casi chiedono che ci siano misure ancora più restrittive.

Coronavirus in Italia: gli aggiornamenti

Mentre il Sindaco Sala concorda con i nuovi provvedimenti presi, anche Attilio Fontana sembra aver preso positivamente le misure decise da Conte e comunicate questa notte:

“la stretta di conte con misure più severe per l’emergenza era inevitabile. servono però più soldati in tutta la Lombardia”

La Presidente della Regione Calabria Santelli conferma la chiusura totale con divieto di ogni spostamento sia in entrata e sia in uscita. Ha firmato una ordinanza che vieta sino al 3 aprile 2020 ogni tipologia di spostamento, se non per comprovate emergenze di tipo lavorativo o di salute. Conferma inoltre che per tutti i trasgressori è prevista una quarantena immediata di 14 giorni.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro, evidenzia che sarà necessario utilizzare ogni tipologia di mezzo per la salvaguardia delle infrastrutture:

“l’emergenza impone di vigilare per impedire scalate o mire ostili verso le nostre aziende. siamo pronti ad usare lo scudo di protezione”

Matteo Salvini chiede – in un video postato su Facebook – direttamente al Presidente Mattarella di convocare tutte le opposizioni unite:

“vogliamo fortemente con il cuore e con la testa dare il nostro contributo. non vorremmo che qualcuno sottovalutasse l’emergenza economica dopo quella sanitaria”

Il Ministro della Difesa Guerini ringrazia la Russia per aver donato attrezzature mediche e veicoli specializzati, che arriveranno direttamente all’aeroporto militare di Pratica di Mare.