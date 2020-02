Aveva 68 anni la terza vittima del Coronavirus in Italia. Intanto, i comuni del nord Italia stanno prevedendo misure per cercare di contenere il contagio.

A causa del coronavirus, il Nord Italia risulterà bloccato: comuni blindati e sospensione di tutte le attività che prevedono aggregazione.

Terza vittima italiana da Covid-19

La terza persona a decedere a causa del coronavirus in Italia è stata una donna di 68 anni ricoverata a Cremona. La donna aveva già un tumore. Si chiamava Angela Denti Tarzia ed era ricoverata a causa del tumore, era residente a Trescore Cremasco (Cremona), ma era nata a Bagnolo.

Intanto, l’Italia, con i suoi 155 casi, si iscrive come il terzo paese al mondo per numero di contagi. Un primato che non avremmo mai voluto ottenere. Nello specifico, ci troviamo di fronte a 110 casi in Lombardia, in Veneto 21, in Emilia Romagna 9, in Piemonte 6, in Trentino 3, nel Lazio 2 (i turisti cinesi), 3 deceduti e un guarito (il ricercatore tornato dalla Cina e ricoverato allo Spallanzani).

I tre casi registrati in Trentino si riferiscono a dei turisti provenienti dalla Regione Lombardia. A renderlo noto è stato Maurizio Fugatti, il presidente della provincia. I tre stavano soggiornando da venerdì in un appartamento e sono stati trasportati in un ospedale lombardo. Sono risultati positivi ad un primo test.

Annullate diverse attività

Le scuole e le manifestazioni sportive sono state sospese in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento sarà valido fino al 1 marzo. In Veneto è stata disposta la chiusura delle chiese. Verranno sospese fino a tale data anche gli eventi o le manifestazioni che prevedono aggregazione. Anche la Liguria ha disposto la chiusura di scuole e musei fino al 1 marzo a partire da domani. Saranno sospese tutte le gite di istruzione in Italia come pure i concorsi pubblici previsti nella capitale.

Ferrovie dello Stato ha disposto una nota in cui si legge che verranno rimborsati tutti i biglietti nel caso in cui si decida di non viaggiare a causa dell’emergenza coronavirus.