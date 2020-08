Coronavirus in Italia: i rischi maggiori arrivano dall’estero

La situazione coronavirus in Europa non è positiva: l’Italia sembra minacciata dal virus su più punti, facendo sì che il rischio di nuovi contagi arrivi dall’estero.

Il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie ha attestato che il tasso di diffusione del coronavirus in Italia è pari a 5,7 casi ogni 100mila abitanti.

L’Italia minacciata dall’estero

I rischi di nuovi contagi in Italia arriva soprattutto dall’estero. Il Bel paese, infatti, sembra essere minacciato su più fronti e, in particolare, lungo i suoi confini. In appena 24 ore, ad esempio, si sono registrati 1300 nuovi contagiati in Francia a causa di nuovi focolai causati, soprattutto, dal ricongiungimento delle famiglie per le vacanze ma anche da festeggiamenti pubblici o privati. In Spagna, in un giorno, i nuovi positivi sono 1525.

Il consueto bollettino, con i numeri del contagio, ha attestato 5 nuovi deceduti e 295 positivi. Nonostante questi numeri, l’indice Rt è pari a 0,98. Il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie, ha fornito i numeri del tasso di contagio per i paesi d’Europa. Molti altri, sembrano essere messi molto peggio rispetto all’Italia.

Il virus in Europa

In particolare, in Romania, sono 75,1 i contagi registrati per 100 mila abitanti. A seguire c’è la Spagna con un Rt pari a 53,6. In coda la Bulgaria con un Rt pari a 46,8.

Anche in Germania i dati non sono positivi con 955 nuovi contagiati in 24 ore. Benché l’allerta non sia calata, nella regione del Meclemburgo-Pomerania inizieranno le scuole il prossimo 3 agosto. Un’apertura anticipata che prevede l’obbligo di mascherina per tutti.

In Bulgaria i nuovi positivi, in 24 ore, sono stati 270 (29 a Sofia). In Polonia, invece, i contagiati in un giorno solo sono stati 658. Non è diversa la situazione in Grecia. Nel paese il governo ha imposto l’obbligo di mascherina al chiuso e in tutti quegli spazi dove non si possa rispettare il distanziamento. Varate anche nuove misure restrittive come, ad esempio, l’ingresso contingentato nei bar e le multe per chi beve fuori dai locali.