I dati di aggiornamento del Coronavirus in Italia non sono ancora posiviti nonostante l’Oms affermi che sia possibile contenere l’epidemia.

La diffusione di Coronavirus in Italia non si arresta e i dati salgono di ora in ora, come riporta la Protezione Civile e la Oms.

I dati aggiornati sul coronavirus in Italia

Il numero dei contagiati sale a più di 1.800 mentre il numero dei morti totali ad oggi sale a 52. Un bollettino ultimo da parte della Protezione Civile che mette in evidenza le parole degli esperti dell’Istituto Superiore della Sanità:

“I prossimi giorni saranno importanti per capire se le misure sono o meno in grado di fermare il contagio”

La Oms cerca di calmare la popolazione:

“Non è una pandemia ma una epidemia e si può contenere”

Tra i dati negativi emerge anche qualche numero positivo, ovvero i 149 guariti e l’andamento dei contagiati che si ferma ad un 16% (a dispetto del 50% di domenica) con 258 casi.

Di questi casi un 50% ha solo lievi sintomi ed è in isolamento domiciliare mentre il 40% è stato ricoverato per sintomi medi e il 10% è in terapia intensiva.

Un secondo decreto dal Governo Conte?

Il Governo Conte in questi giorni è a lavoro per preparare alcuni decreti al fine di non solo arginare quanto possibile la diffusione del virus ma anche per aiutare imprese, imprenditori, dipendenti e singoli commercianti che si sono visti chiudere momentaneamente l’attività per la quarantena.

Ora sono tutti a lavoro per il secondo decreto, una manovra anti virus che staserà vedrà tutti i partiti e leader politici riuniti al fine di arrivare ad un punto il più velocemente possibile.

Nel mentre Luigi Di Maio e Gualteri incontrano le imprese del settore export: le misure riguarderanno non solo la zona rossa ma anche il resto del Paese con sconti sulle tasse, aiuti alle aziende turistiche e rilancio economico.