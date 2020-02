Coronavirus in Italia, emergenza a Lodi: 51 persone ricoverate in gravi condizioni

Nuova ondata di emergenza per il coronavirus in Italia. A Lodi boom di ricoveri improvvisi. Ecco le ultime notizie e aggiornamenti.

Il coronavirus in Italia continua a fare paura con la nuova ondata di ricoveri a Lodi. Che cosa sta accadendo?

Nuovi ricoveri urgenti a Lodi

Una nuova ondata di ricoveri a Lodi che sono stati registrati nella giornata di ieri. Come segnalato dal Presidente della Regione Lombardia – Attilio Fontana – e riportato dai vari media, nella notte è avvenuto un nuovo record di ricoveri per emergenza virus.

Ci sono 51 persone in gravi condizioni tra i quali 17 che sono stati posti in terapia intensiva. Il problema principale è che l’ospedale di Lodi non ha posti letto a sufficienza e per questo motivo:

“ALCUNI PAZIENTI SONO STATI TRASFERITI IN ALTRE TERAPIE INTENSIVE DELLA REGIONE”

Come evidenziato sempre da Attilio Fontana.

Dall’ospedale di Cremona invece arriva la notizia che la situazione sembra essere sotto controllo:

“IL PROBLEMA NON è LA CARENZA DI LETTI MA L’ABBONDANZA DI PAZIENTI, UN PROBLEMA CHE TOCCHERà PRESTO TUTTA LA REGIONE”

Per i comportamenti non corretti che sono stati adottati in questi giorni di emergenza, il Governo ha deciso di creare una bozza decreto legge che mette una stretta agli aumenti di prezzi.

La bozza in arrivo al Consiglio di Ministri:

“SI CONSIDERA SCORRETTA LA PRATICA DI AUMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI ATTINENTI ALLA SALUTE, APPROVVIGIONAMENTO DEI BENI ALIMENTARI”

Coronavirus nel Mondo

La situazione nelle altri parti del Mondo non è positiva, infatti in Gran Bretagna sono stati registrati altri casi e ora i contagi arrivano a 19.

Situazione annosa in Iran con un totale dei decessi arrivati ora a 34 persone. Il numero delle persone contagiate è arrivato a 388, come da nota del Ministro della Salute di Teheran.