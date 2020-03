Coronavirus in Italia, aumentano i positivi ai test:”Troppa superficialità”

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dopo la consueta conferenza stampa delle 18:00 della protezione civile.

Secondo Brusaferro è necessario un maggiore senso civico e più attenzione per combattere insieme il coronavirus.

Cresce il numero di contagiati

A seguito della conferenza stampa della Protezione Civile tenuta da Borrelli, il numero dei contagiati da coronavirus, in Italia, è salito a 5061 con un balzo in avanti di ben 1145 rispetto alla giornata di ieri. 567 pazienti si trovano in terapia intensiva. I guariti totali sono 589, 66 in più rispetto a ieri. I deceduti sono 197. La metà dei casi si trova in Lombardia. Si tratta di un andamento fisiologico del virus che non ha ancora raggiunto il picco, secondo gli esperti.

Secondo Borrelli, l’Italia metterà in moto quel sistema di potenziamento che già stanno facendo tutte le aziende sanitarie. Parecchi malati lombardi, non affetti da coronavirus, probabilmente saranno trasferiti altrove proprio per non sovraccaricare il sistema sanitario lombardo. Nella Val Seriana il trend è in continua crescita ed è proprio lì che sono state chieste delle misure del governo che non sono ancora arrivate. Si chiede, in pratica, di allargare la zona rossa.

Sono oltre 100000 i casi di Covid-19 in tutto il mondo.

Cambiare le proprie abitudini

Per Brusaferro, direttore Iss, è necessario cambiare il proprio modo di vivere da parte dei cittadini, soprattutto se si appartiene alle categorie più fragili. Gallera ha parlato di un grido d’allarme: se oggi ci fosse un incidente stradale grave non ci sarebbero ospedali in grado di accogliere i feriti.

Il ministro Speranza ha affermato che i cittadini devono adottare comportamenti corretti, ascoltando le direttive del governo con diligenza. Per lui è l’unica chiave per vincere l’emergenza.

A Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio sta lavorando ad un nuovo decreto che arriverà nelle prossime ore. Il decreto prevederà una serie di misure ad hoc per cercare di arginare, ancora di più la situazione.

Intanto, domani mattina, l’Angelus in Piazza San Pietro, verrà effettuato ma soltanto in diretta televisiva e senza fedeli.