Coronavirus in Italia, aumentano i contagi: isolamento e disagi

Sale a 229 il numero dei contagi da coronavirus in Italia. Sono 7, invece, i morti. Secondo l’Oms non è da escludere la pandemia.

Milano è una capitale semi vuota con treni e metro che spesso viaggiano vacanti a causa del coronavirus.

Le parole dell’Oms

Come si legge su TgCom24, l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è pronunciata in merito a quanto sta accadendo in Italia:

“Dobbiamo concentrarci sul contenimento e prepararci a una potenziale pandemia con misure cautelative, ma non di paura”.

La settima vittima è un uomo di 62 anni, già in cura per la dialisi. La vittima si è spenta nell’ospedale di Como ma era residente a Castiglione D’Adda.

In questo momento, i casi di contagi da coronavirus in Italia sono pari a 229 (172 in Lombardia, 33 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 3 nel Lazio, 3 in Piemonte) inclusi i 7 morti ed il paziente guarito allo Spallanzani. L’area rossa, con il maggior numero di contagi, resta in Lombardia. Per il momento, stando a quanto afferma la Protezione Civile, non sono sorti altri focolai oltre alla Lombardia ed al Veneto.

La ricerca del paziente zero è ancora in corso. Il soggetto che, dal Veneto (Albettone) era stato a Codogno, è risultato negativo ai tamponi. Nel Basso Lodigiano e a Bergamo molti medici di famiglia sono stati messi in quarantena ed è subito rischio carenza di medici di base.

Disagi alla circolazione

Ferrovie dello Stato ed Italotreno stanno procedendo all’emissione di rimborsi elettronici sotto forma di buoni spendibili in prossimi viaggi, se si decide di non partire più per le regioni del Nord Italia. Nonostante questo, sono sempre di più le persone che dal Nord (nelle zone non interdette allo spostamento delle persone) decidono di rifugiarsi al Sud.

Già da domani, potrebbero esserci ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria a causa dello stop della linea Lodi-Piacenza che sarà bloccata fino a data da destinarsi (dalle 13:30 di oggi) per attività a scopo precauzionale nella stazione di Casalpusterlengo che è nella zona rossa, appunto.