Coronavirus in Italia, l’allarme di Borrelli: “Picco di contagio slitta”. Esercito impiegato in più città

Coronavirus in Italia, l’allarme di Borrelli: “Picco di contagio slitta”. Esercito impiegato...

Il nuovo bilancio del coronavirus in Italia non è positivo e Borrelli indica che il picco potrebbe slittare alle prossime settimane. Arriva l’Esercito in molte parti d’Italia.

Nuovo bilancio del coronavirus in Italia a seguito della consueta conferenza stampa della Protezione Civile.

Le parole di Borrelli sul picco del virus

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha indicato il massiccio aumento di contagi e decessi nel nostro Paese:

“il picco forse slitta, arriverà tra due settimane”

Per questo motivo la Regione Lombardia ha deciso che nelle prossime settimane le misure restrittive dovranno essere ancora più severe, con chiusura degli uffici e cantieri – limitando anche le passeggiate e lo sport all’aperto.

Non solo perché si pensa ad una stretta e una modifica anche per gli orari dei supermercati, con chiusura la domenica e riduzione di orario. Le ipotesi sono ora al vaglio del Presidente del Consiglio che dovrà decidere come e se attuare altre misure, che serviranno a impedire ulteriori picchi di contagio.

Nel mentre il Premier Conte si è collegato in videoconferenza con i commissari Angelo Borrelli, Domenico Arcuri e i ministri Speranza, Boccia e Guerrini.

Secondo Matteo Renzi però ridurre oggi l’orario dei supermercati potrebbe aumentare i problemi in essere:

“non sono giorni facili. ridurre gli orari crea più calca, più code e più contagi. aiutiamoci tutti e ce la faremo”

Zaia ha firmato l’ordinanza con misure restrittive ancora più severe: