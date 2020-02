Coronavirus in Italia, più di 130 contagiati: Lombardia e Veneto blindate e scuole chiuse

Il bilancio dei contagiati con il coronavirus sta salendo ora dopo ora: Lombardia e Veneto sono blindate e le scuole resteranno chiuse. Molte le disposizioni e quanto deciso per i prossimi giorni.

Coronavirus in Italia è al centro della cronaca di questi giorni e, nonostante il Ministero della Salute chiede di non fare allarmismi, il bilancio dei contagi sale vertiginosamente di ora in ora.

I nuovi contagi

Stanno aumentando i casi di contagio nelle ultime ore e ora sono 130 le persone risultate positive al test, che si suddividono in:

89 in Lombardia

24 in Veneto (escluso l’anziano deceduto)

6 in Piemonte

9 in Emilia Romagna

2 nel Lazio (i due coniugi cinesi)

Secondo i dati che arrivano dalla protezione civile ci sarebbero 129 persone sotto osservazione direttamente in ospedale, di cui 54 ricoverati, 26 in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare.

Borrelli ha confermato che per ora non è ancora stato individuato il Paziente 0 nonostante siano stati fatti 3mila tamponi. Nel mentre Zaia – Presidente Regione Veneto – ha sottolineato che gli otto cinesi di Vò Euganeo sono risultati negativi al test:

“positivo per la loro salute, ma questo non ci permette di dare risposte su come sia giunto il virus. un caso isolato ora coinvolge più regioni”

Un paziente ricoverato a Monza è risultato positivo al test così come un ragazzo di 17 anni della Valtellina. Su La Nuova Venezia viene invece sottolineato che il paziente di Mira risultato positivo al coronavirus, era stato in ospedale due volte in data 13 febbraio e poi 17 febbraio ma rimandato a casa.

Scuole chiuse in Lombardia – Veneto e Piemonte

Ci sono nuove disposizioni in Lombardia a Veneto, non solo per la sospensione e cancellazione degli eventi sportivi e del Carnevale – anche quello di Venezia come deciso adesso da Zaia – ma anche per le scuole.

In Lombardia scuole chiuse per una settimana, così come in Veneto e in Piemonte. Vo’ Euganeo sarà isolato completamente e nessuno potrà entrare oppure uscire, come confermato dal vicepresidente della Provincia di Padova.

I numeri verde da chiamare per informazioni sui sintomi da coronavirus

In Lombardia è stato attivato un nuovo numero verde per avere tutte le informazioni, al fine di non intasare i centrali del 112 e lasciarli liberi per emergenze. Per tutte le informazioni si invitano tutti ad usare il numero istituito della Regione Lombardia è 800 894545.

Il Ministero della Salute ha inoltre attivato un numero gratuito 1500 per ogni tipologia di informazione e per segnalare ogni caso sospetto di virus. Il numero è attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.

Per la Campania il numero verde da contattare è 800 909699, mentre per il Veneto è 800 462340.

Nella giornata di domani la Regione Emilia Romagna istituirà un nuovo numero verde.

