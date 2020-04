Coronavirus in Germania: il numero dei contagi torna a crescere

Emergenza Coronavirus in Germania: nuovi contagi, i decessi aumentano per la prima volta in cinque giorni

Secondo il centro tedesco di controllo delle malattie e delle epidemie, Robert Koch Institute (RKI), il numero di casi confermati di coronavirus è salito a 156.337, con un totale di 5.913 decessi.

I casi sono aumentati di 1.144 in Germania, il tasso giornaliero di incremento si attesta allo 0,7%.

Il bilancio delle vittime è aumentato di 163 contro i 110 del giorno precedente.

L’istituto ha stimato che un totale di 117.400 persone sono state contagiate dall’infezione Covid-19.

Emergenza Covid-19 in Germania: forte impennata del numero di contagi

La Germania ha visto un forte aumento del numero di casi confermati di coronavirus.

Il paese ha registrato 246 nuovi decessi per coronavirus tra mercoledì e giovedì, portando il numero totale di morti da 1.861 a 2.107.

Gli scienziati del Robert Koch Institute hanno registrato altri 4.974 casi di contagio in 24 ore portando il numero totale di infetti da 103.228 a 108.202.

Il numero di nuovi casi è aumentato dopo quattro giorni di calo, suggerendo che la crisi non ha ancora raggiunto il picco.

Il bilancio giornaliero delle vittime è leggermente inferiore alle 254 persone che sarebbero morte mercoledì, ma comunque è un dato molto più elevato rispetto alle 92 persone che sono morte lunedì.

I servizi sanitari in altri paesi, tra cui Gran Bretagna e Spagna, hanno avvertito che i dati di lunedì possono essere ingannevolmente più basse in quanto nel fine settimana non sono stati caricati i dati.

Le cifre indicano che il tasso di infezione è aumentato al 4,8 per cento dopo tre giorni consecutivi di cifre stabili.

I dati sui decessi indicano che il tasso di mortalità della Germania è ora di circa il 2% – molto inferiore rispetto alla Francia, Spagna e Italia – ma molto più alto dello 0,1% riportato all’inizio della crisi.

Il tasso di mortalità è aumentato costantemente da quasi un mese, suggerendo che il sistema sta raggiungendo il picco.