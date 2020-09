Coronavirus: in arrivo test salivare super rapido realizzato in Italia

Si chiama Daily Tampon, il test salivare rapido che hanno realizzato un’azienda con sede in Brianza, in collaborazione con l’Università del Sannio.

Il test salivare sarà in grado di rilevare la positività al coronavirus in tre minuti. Il Ministero, però, non ha ancora dato l’ok.

Il test made in Italy

Il test salivare rapido, per svelare la positività al coronavirus, è in grado di dare il risultato in soli tre minuti. Il suo nome è Daily Tampon ed è tutto italiano. E’ stato, infatti, realizzato grazie ad un’azienda di Merate (Lecco) che ha collaborato con l’Università degli Studi del Sannio.

In pratica, il test, in soli tre minuti, sarà in grado, attraverso la saliva, di rivelare se si è positivi o no al coronavirus. Il suo funzionamento è molto simile a quello di un test di gravidanza poiché la saliva va posta su un cotton-fioc. I reagenti che rivelano la positività o la negatività sono tre.

Non c’è ancora l’ok del Ministero

Il Ministero della Salute, però, non ha ancora dato il suo ok come, del resto, è avvenuto per altri test rapidi. Ma le ricerche continuano.

La produzione del test è ad opera dell’Allum di Merate che, da 40 anni, realizza sistemi di illuminazione. A dichiararlo Stefania Magni, la titolare. All’inizio della pandemia aveva pensato di riconvertire la sua azienda, facendo in modo che progettasse lampade per la sanificazione. Poi, a causa dei costi, si è pensato al tampone. Un modo più veloce per poter aiutare tutta la popolazione.

A collaborare al progetto è stato Pasquale Vito che insegna genetica all’Università degli Studi del Sannio. Vito è anche presidente del Genus Biotech.