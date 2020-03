Coronavirus, il ministro Boccia a Stasera Italia: "Se Fontana avesse aspettato..."

La puntata speciale di ieri di Stasera Italia sul coronavirus ha avuto come ospite il Ministro Boccia, ed ha evidenziato alcuni aspetti importanti.

Una puntata speciale di Stasera Italia su Rete Quattro in tema coronavirus e un intervento del Ministro Boccia che non è passato inosservato.

Il Ministro Boccia a Stasera Italia

Da oggi sono entrate in vigore tutte le nuove misure di restrizione che sono state decise dal Governo e firmate dal Premier Conte. Il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha voluto precisare che alcune decisioni non sono state prese per possibili aut aut da parte dei Governatori:

“non siamo stati costretti dalle regioni, il presidente fontana ha ritenuto opportuno firmare la sua ordinanza consapevole che sarebbe stata assorbita dalle nuove disposizioni di cui era a conoscenza. se avesse aspettato sarebbe stato meglio per tutti”

Lo stesso Ministro ha evidenziato che la decisione del lockdown non era possibile in toto:

“non potevamo chiudere tutto, restano aperte le quattro filiere che ci consentono di sopravvivere”

Il Ministro Speranza da Barbara D’Urso

Nel pomeriggio il Ministro Speranza è stato ospite di Barbara D’Urso commentando proprio questo ultimo decreto che entra in vigore da oggi:

“le prossime giornate sono decisive, per ripartire bisogna vincere la battaglia sanitaria”

Il Ministro evidenzia di quanto questi saranno giorni cruciali e importanti, ma che ci sono attività che non è possibile interrompere:

“chi deve lavorare per forza continui a farlo, ma c’è una fetta di Paese che può permettersi di stare a casa per le prossime due settimane”

Perché per ripartire dal punto di vista economico è necessario prima vincere la battaglia a livello sanitario.