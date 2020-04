Coronavirus, il dramma della Iena ‘Ancora positivo dopo un mese’: il video-denuncia

Il dramma dell’amata Iena, ancora positiva al Covid- 19 ad un mese di distanza dal test. Lo sfogo doloroso sui social preoccupa i fan, il video-denuncia

Come è noto lo scorso 8 Marzo, l’amata Iena, Alessandro Politi ha annunciato ai suoi fan sui social di essere positivo al Covid-19 e di manifestarne i sintomi, ‘fortissimo mal di testa, febbre a 38,7, mal di gola e tosse’.

Sintomi che ad oggi sono scomparsi, ma che tuttavia dopo 28 giorni lo rendono ancora positivo al Coronavirus.

Ed è qui che arriva la denuncia del gionarlista all’OMS, ecco perchè il ‘contagio tarda a fermarsi’. Scopriamo di più.

Alessandro Politi ancora Postivo al Covid-19

Dovremo attendere ancora un pò, secondo le stime il prossimo 23 Aprile prima di poter seguire nuovamente il programma di inchieste de ‘Le Iene’.

Poche ore fa, Alessandro Politi, noto giornalista del programma, con un video sul canale ufficiale de Le Iene, ha voluto raccontare il suo ultimo mese, a partire dall’esito positivo del tampone, che ha costretto la produzione a sospendere il programma per motivi precauzionali

La Iena ad oggi, al terzo tampone, risulta ancora positivo al virus. Il che fa riflettere date le linee guida dell’OMS.

La denuncia della Iena: ‘Le linee guida dell’OMS dovrebbero essere riadattate’

Date le circostanze, ad Alessandro Politi è assalito dal dubbio, che voluto subito denunciare, ovvero perchè secondo le linee guida applicate poi dalle Regioni, permettono alle persone che hanno avuto i suoi stessi sintomi, dopo quindici giorni di poter, ‘andare a fare le spese, in farmacia o tornare a lavorare e, quindi, entrare a contatto con gli altri?’.

E ancora, riflette il giornalista relativamente alla sua personale esperienza. E’ forse questo il motivo per il quale, il contagio tarda ad arrestarsi? Forse perchè queste persone in realtà sono ancora positive e circolano normalmente nonostante tutto, in quanto non hanno effettuato un ulteriore test?

Ecco il video di denuncia pubblicato poche ore fa sui social: