Coronavirus, il doodle di Google del 18 aprile 2020 ringrazia chi “ci salva la vita”

Il Doodle di Google di oggi 18 aprile 2020 è veramente speciale e rende omaggio a tutti coloro che stanno combattendo con noi e per noi, nella lotta contro il coronavirus.

Il Doodle di Google del 18 aprile 2020

Siamo abituati ad aprire la pagina principale di ricerca e trovare un doodle sempre nuovo. In questo periodo in cui la nostra vita e le nostre abitudini sono cambiate, anche il colosso americano ha preferito non dare molto spazio ai suoi allegri disegni – se non per qualche evento straordinario.

Il doodle di questa mattina è semplice, molto bello e strappa un sorriso a tutti noi. Una immagine animata accompagnata da dei cuori di colore rosso e delle O che si vestono con le divise di chi – in questo momento terribile – ci sta aiutando e lavora per salvarci la vita o renderla migliore.

Un ringraziamento speciale da parte di Google con un doodle del 18 aprile dedicato espressamente a tutti coloro che – nonostante la paura – aiutano e supportano il prossimo durante l’emergenza:

“A tutti coloro che stanno aiutando durante l’emergenza: grazie”

Cliccando direttamente sul doodle si aprirà una pagina informativa, con tutte quelle che sono le ultime notizie in merito al Covid 19. Se si clicca invece sulla parte sottostante, Google indirizza in automatico ad un bellissimo video postato su YouTube (sotto riportato) dove parlano direttamente:

“gli uomini e le donne del paese che sono attivi e in prima linea”

Non ci resta che dire ancora una volta: Grazie!