Crisi Coronavirus: chiarimenti e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti

Coronavirus, i chiarimenti del Fisco nella Circolare numero 8 del 3 aprile 2020

L’Agenzia delle Entrate con il Comunicato del 3 aprile 2020 chiarisce i tanti dubbi riguardanti il calcolo del premio e del limite di reddito, le modalità di erogazione e i casi di smartworking.

La Circolare numero 8 del 3 aprile 2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa.

Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, sono forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali, sui versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione, sulle misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori e sulla sospensione delle attività degli enti impositori.

Crisi Coronavirus: Premio ai lavoratori dipendenti, i chiarimenti dell’AdE

Per attribuire il Bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti, nel determinare il limite di 40.000 euro di reddito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef.

La Circolare numero 8 del 3 aprile 2020 chiarisce che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.

Fisco: Sospensioni per aziende e professionisti

Per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

Fisco: Imposta di registro

Tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro.

Gruppo IVA: chiarimenti Agenzia delle Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, che si applica ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante di un gruppo aziendale.

Fisco: Erogazioni liberali e solidarietà alimentare

Sulla deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, il Fisco precisa che la deduzione non è parametrata al reddito.