Coronavirus, i brand internazionali modificano il logo: “Sensibilizzazione e cambiamento”

In tempi di coronavirus per sensibilizzare al meglio la popolazione, anche le aziende internazionali hanno pensato di modificare il proprio logo, mantenendo la distanza di sicurezza.

Le maggiori realtà aziendali mondiali hanno deciso di cambiare il proprio logo per avvicinarsi all’emergenza coronavirus e sensibilizzare tutta la popolazione.

Il cambiamento delle aziende internazionali

Non si tratta solo di pubblicità ma anche un modo per comunicare un cambiamento, proprio quello che sta avvenendo in questo periodo a causa dell’emergenza Covid 19 e delle misure straordinarie di sicurezza che siamo tutti obbligati a rispettare per il nostro bene.

Per fare un esempio pratico, McDonal’s ha pensato di dividere i suoi archi e porli a distanza di sicurezza, così come i due protagonisti del logo Robe de Kappa, che non sono più schiena contro schiena. Il celebre logo Audi divide i suoi cerchi, mentre la Coca Cola recita:

“Stare lontani per restare uniti”

Segue il trend anche la Volkswagen con il social distancing, invitando tutti quanti al rispetto delle distanze necessarie al fine di evitare in tutti i modi possibili il propagarsi di questo terribile virus.

Non manca anche la Nutella, la Barilla, Giorgio Armani, Martini e persino Fiat.

Leggi anche: La depressione da quarantena può durare anni, ecco il motivo

Il mondo della comunicazione si è quindi immediatamente adeguato alle drammatiche circostanze, non solo con i loghi ma anche in merito alle pubblicità che vediamo ogni giorno tra un programma televisivo e un film. Avete notato che la maggior parte mirano a dare una comunicazione che serva a sensibilizzare tutti nel restare a casa e prendersi cura di sé?