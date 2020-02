Coronavirus, Hubei blocca 60 milioni di persone: divieto di uscire di casa

60 milioni di persone bloccate in casa per il Coronavirus: la decisione di Hubei non lascia inosservata e la paura cresce.

Hubei blocca tutte le persone che sono presenti e sono circa 60 milioni per il coronavirus: una misura preventiva senza precedenti nella storia dell’umanità.

Hubei blocca in casa 60 milioni di persone

Le restrizioni per combattere e contrastare il virus sono imperative e la Cina non intende di certo tirarsi indietro. Secondo una nuova disposizione 60 milioni di persone residenti a Hubai sono state invitate a non uscire di casa e non usare un’auto privata a tempo indeterminato, sino a nuovo ordine del Governo.

Le disposizioni parlano chiaro, come si evince dai media locali: una persona della famiglia ogni tre giorni potrà recarsi al supermercato per fare la spesa.

Gli esercizi commerciali dovranno rimanere chiusi, mentre potranno continuare le loro attività negozi alimentari – hotel – farmacie e servizi medici.

Questa disposizione arriva a seguito della diffusione della notizia a Pechino, sul fatto che il Presidente Xi Jimping fosse al corrente di questo terribile virus già dal 7 gennaio, nonostante il suo primo intervento ufficiale sia arrivato solo il 20 gennaio (13 giorni dopo).

Il discorso del Presidente cinese

Dopo 13 giorni si sono resi conto del grave livello di questa epidemia e da lì si è mossa tutta la macchina. Quishi, rivista comunista leader del Paese, ha pubblicato il discorso del Presidente datato 3 febbraio.

Lo stesso si presenta in prima linea confermando di aver dato tutte le istruzioni scritte e verbali da inizio anno:

“ordinando la quarantena alle 60milioni di persone che ci sono ad hubei”

Una mossa che in tanti hanno interpretato come il voler rispondere alle critiche sul fatto di aver sottovalutato la situazione. Nonostante questo le polemiche sono tante e si alimentano ogni giorno considerando che la Oms è stata avvertita il 31 dicembre in merito ad una polmonite non conosciuta.