Coronavirus, Giappone: da domani proclamato lo stato d’emergenza

A partire da domani si prevede lo stato d’emergenza anche per il Giappone a causa dell’incremento di contagi da coronavirus, a rischio il sistema sanitario.

Secondo le indiscrezioni delle agenzie di stampa nipponiche il Premier Shinzo Abe si prepara a proclamare lo stato d’emergenza per il Paese in seguito al repentino incremento dei casi di contagio da coronavirus nelle ultime ore.

I dati del coronavirus in Giappone

Secondo i dati ufficiali l’incremento dei contagi da Covid-19 sta aumentando velocemente anche in Giappone.

Il 5 aprile infatti si è registrato uno scatto in avanti con 143 casi in più in una giornata.

La città che appare più soggetta all’incremento pare proprio Tokyo, dove in seguito ai 118 casi risalenti a sabato 4 aprile i casi totali di positivi sono saliti a circa mille come riporta anche Fanpage.

La situazione di emergenza sociale si fa evidente anche dalla corsa agli approvvigionamenti. I cittadini infatti stanno prendendo d’assalto i supermercati in preda alla paura che vengano chiusi a breve.

Il Premier Shinzo Abe dopo aver annunciato il rinvio delle Olimpiadi vuole correre ai ripari prima che la situazione peggiori essendo il Paese attualmente a quota 4mila casi con un centinaio di morti.

Stato d’emergenza proclamato già da domani?

Il Governo dunque per prepararsi a fronteggiare il rischio di collasso del sistema sanitario avrebbe deciso di proclamare lo stato d’emergenza già a partire dalla giornata di domani. Lo rivela un’agenzia di stampa locale, la Kyodo.

A Tokyo si stanno già organizzando spontaneamente con la chiusura di alcuni locali e l’isolamento volontario e si attendono le misure restrittive ufficiali che saranno varate nelle prossime ore.

Le città che subiranno le norme più rigide pare che saranno proprio Tokyo ed Osaka.

Il Governo si evidenzierà come prima cosa nella distribuzione di mascherine per almeno 50 milioni di famiglie.

Inoltre misure restrittive sono previste per gli ingressi nel Paese.

Gli stranieri che provengono da 73 Paesi saranno bloccati così come i viaggi dal Giappone verso altri 50 Paesi tra cui la Cina.