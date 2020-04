Coronavirus, dalla Germania al lago di Como per festeggiare il compleanno: denunciata una coppia

Coronavirus, dalla Germania al lago di Como per festeggiare il compleanno: denunciata...

Sono partiti dalla Germania fino a Maneggio, sul lago di Como, per festeggiare il compleanno. È per questo motivo che due persone sono state denunciate per aver violato le norme anti-contagio da coronavirus.

Dalla Germania in Italia per celebrare il compleanno. Una coppia tedesca è stata denunciata per aver violato le restrizioni del governo sul coronavirus.

Il viaggio in auto dalla Germania

Volevano festeggiare il compleanno vista lago, così si sono messi in auto ed hanno viaggiato dalla Germania fino a Menaggio, sul lago di Como.

Come riporta anche La Stampa, l’episodio è accaduto lo scorso week-end. La guardia di Finanza di Menaggio ha scoperto la giovane coppia che si era spostata dalla Germania per festeggiare il compleanno della ragazza.

Nella serata di venerdì, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno effettuato controlli sulla statale Regina. La guardia di Finanza ha notato un minivan con targa straniera. A bordo i due giovanissimi, che in un primo momento hanno sostenuto di doversi spostare per assistere la madre di lui, rimasta bloccata in Italia.

Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno quindi chiesto ai colleghi della polizia locale di effettuare un sopralluogo nell’abitazione estiva del ragazzo.

Coppia denunciata

Gli agenti hanno così scoperto il vero motivo dello spostamento dei due giovani stranieri. La coppia è stata quindi denunciata e costretta all’isolamento presso il domicilio di Menaggio per due settimane.

I due turisti sono stati sanzionati per aver fatto ingresso in Italia senza giustificato motivo e denunciati, ai sensi dell’articolo 483 del Codice penale, per aver reso false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

I due giovani tedeschi non sono gli unici furbetti che hanno tentato di violare le norme anti-contagio.

Qualche giorno fa, due 70enni liguri sono stati fermati in camper mentre chiedevano informazioni per andare al mare ad un altro automobilista. Il fine settimana appena iniziato vedrà scendere in campo forze militari e di polizia per bloccare eventuali spostamenti verso le case estive.