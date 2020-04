Coronavirus, frontiere Ue chiuse fino al 15 maggio: superato milione di casi

Gli aggiornamenti sull’emergenza da coronavirus nel mondo allarmano tutti, l’Ue decide di blindarsi fino almeno a metà maggio. Ecco lo scenario aggiornato.

Gli Usa il Paese più colpito, in Ue salgono ancora i numeri dei contagi e l’Oms avverte di non allentare la tensione. Ecc tutti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione coronavirus nel mondo.

L’Europa si blinda fino al 15 maggio

Sarà una Pasqua all’insegna del lockdown quasi ovunque.

In Italia il Premier Conte ha convocato per questi giorni per discutere sul possibile via alla fase 2 ma appare chiaro che in ogni caso le restrizioni resteranno valide ancora almeno fino a maggio.

In Italia nell’ultimo bollettino si sono registrati +3.836 nuovi casi con 542 morti ed in Europa la situazione continua a preoccupare soprattutto per alcuni Paesi.

In Spagna ad esempio l’aumento dei contagi è stato di +6.180 nuovi contagi e 757 morti, mentre in Gran Bretagna si è tornati ad assistere ad un picco di morti, ben 938 nelle ultime 24 ore.

Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa, commenta la situazione dell’Ue:

“La strada da percorrere è ancora lunga ed i progressi fatti estremamente fragili.”

Il suo è un chiaro invito a non abassare la guardia, messaggio condiviso già negli scorsi giorni anche da altri esponenti sanitari e politici.

La decisione della Commissione Europea è dunque comprensibile: si chiuderanno tutte le frontiere Ue fino almeno al 15 maggio.

Altra misura sarà quella di “sincronizzare” le app dei Paesi Ue sul tracciamento dei contagi.

Oms punta sulle restrizioni e attenziona l’Africa

La situazione nel mondo preoccupa l’Oms: i dati rivelano infatti che i contagi totali hanno superato il milione e cinquecentomila casi con un totale di 87.706 morti.

Gli Usa restano ancora il Paese con più contagi e morti: in una sola giornata si sono infatti registrati 779 morti per un totale di 14.262 deceduti dall’inizio del contagio.

A preoccupare i vertici dell’Oms è anche però il caso dell’Africa come riporta Tgcom24, dove i contagi superano ormai i 10mila con più di 500 morti.

Matshidiso Moeti, direttrice Oms per l’Africa ha affermato: