Coronavirus, Fondi diventa zona rossa: tantissimi i contagi dopo il Carnevale

La questione del carnevale di Fondi torna sulle pagine di cronaca e ora diventa zona rossa per i troppi contagi da coronavirus.

Il comune di Fondi diventa zona rossa dopo il famoso carnevale con gli anziani: il picco dei contagiati da coronavirus è aumentato in pochissimi giorni.

Fondi diventa zona rossa: cosa è successo?

Mentre il Covid 19 continua a lasciare il mondo piegato e in emergenza, passando di Stato in Stato – la città d Fondi in provincia di Latina diventa ufficialmente zona rossa.

I contagi salgono a 40 in pochissimo tempo e tutti a seguito della partecipazione ad una festa del Carnevale: l’ordinanza della Regione Lazio conferma la chiusura immediata del territorio comunale e una drastica riduzione delle attività in essere.

Il Comune di Fondi in particolare era già stato tra le pagine della cronaca in merito alla festa di Carnevale dove nessuno aveva rispettato le misure di contenimento e prevenzione. Ad oggi entrano ufficialmente in vigore le misure di restrizione con divieto di allontamento ed entrata all’interno del territorio.

Sono sospese le attività pubbliche, svolgimento di tutte le attività lavorative dei residenti e delle imprese sul territorio. Sono concesse attività veterinarie e tutte quelle che possono essere svolte presso il proprio domicilio.

Sono altresì consentite le attività di allevamento e agricoltura e attività in merito al mercato ortofrutticolo con osservazione di orari e misure di restrizione dettate dalla Regione. L’ingresso è consetito a quattro persone per volta con autocertificazione del giorno.

Chiusura anche dei parchi, cimiteri, aree cani, aree sportive, mezzi pubblici e trasporto ferroviario sino a nuova ordinanza.