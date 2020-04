Coronavirus, folla ai funerali di Saviano: multe per due sindaci e consigliere regionale

Dopo la decisione di mettere la città in quarantena, arrivano le multe per la folla che ha partecipato al corteo funebre del sindaco di Saviano, Carmine Sommese. L’assembramento, vietato per l’emergenza coronavirus, ha visto la partecipazione di circa 200 persone.

Multe per due sindaci ed il consigliere comunale che hanno preso parte ai funerali di Carmine Sommese, sindaco di Saviano, contravvenendo alle norme per il contagio del coronavirus.

L’affollamento ai funerali del sindaco

Folla ai funerali del sindaco di Saviano, Carmine Sommese. Il 66enne è deceduto lo scorso venerdì dopo aver lottato strenuamente contro il coronavirus. Sommese era anche primario dell’ospedale di Nola ed era stato più volte rieletto come sindaco proprio nella cittadina in provincia di Napoli.

Al suo funerale si è verificato un vero e proprio assembramento di persone, assolutamente vietato in questo periodo di emergenza.

Circa 200 persone si sono infatti riversate in strada per accompagnare la bara in zona Municipio, proprio lo scorso sabato mattina. Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha duramente condannato quanto accaduto. Lo stesso è avvenuto da parte del prefetto di Napoli.

Arrivano le multe per l’assembramento

Per l’assembramento ai funerali di Saviano sono arrivate le prime multe. Come riporta anche Tgcom24, le ammende sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, altro paesino del napoletano, e al consigliere regionale, Pasquale Sommese.

I 3 esponenti pubblici sono tutti accusati di aver partecipato al corteo funebre per il sindaco di Saviano Carmine Sommese.

Dopo che centinaia di persone sabato sono scese in strada per le esequie, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto la quarantena per il Comune. Per le prossime due settimane, non è consentito l’accesso o l’uscita dal comune del napoletano, se non per motivi lavorativi o comprovate esigenze.