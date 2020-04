Crisi Coronavirus, FMI: “Il pianeta è in recessione economica”

Emergenza Coronavirus: il Fondo monetario internazionale avverte sulla recessione economica

La pandemia coronavirus scatenerà la peggiore recessione economica dalla Grande Depressione degli anni ’30, ha avvertito il Fondo monetario internazionale.

“Le prospettive cupe si applicano sia alle economie avanzate che a quelle in via di sviluppo. Questa crisi non conosce confini. Tutti fanno male”,

ha sottolineato l’amministratore delegato dell’FMI Kristalina Georgieva, avvertendo che il 2020 sarà davvero un anno “difficile”.

Georgieva ha dichiarato che l’FMI stima una parziale ripresa dell’economia nel 2021, nel caso in cui la pandemia si risolvesse nell’ultima parte dell’anno.

Tuttavia, ha affermato che esiste una

“tremenda incertezza attorno alle prospettive”,

aggiungendo che

“potrebbe peggiorare in base a molti fattori variabili, inclusa la durata della pandemia”.

Con lo stop delle attività produttive non essenziali, con i negozi chiusi e con i cittadini in quarantena, era ovvio che l’economia subisse rallentamenti.

Crisi Coronavirus: Germania e Francia in recessione economica

Le due maggiori economie dell’Eurozona stanno dimostrando quanto stia peggiorando la situazione.

La Germania, tradizionalmente il motore di crescita dell’Europa, sta attraversando una grave recessione e la sua economia si ridurrà del 10 percento nel secondo trimestre, secondo i principali istituti di ricerca economica del paese.

“Questo è il più grande declino in Germania dall’inizio 1970”,

sottolinea Timo Wollmershäuser, economista senior presso l’Istituto IFO di Monaco.

La Francia, la seconda più grande economia dell’Eurolandia è entrata in recessione con un calo stimato del 6% del PIL nel primo trimestre di quest’anno.

Le cose potrebbero andare anche peggio, dato che ogni quindici giorni di blocco portano ad una riduzione di almeno 1,5 punti percentuali alla crescita economica, avverte la Banque de France.

“Non credo di aver mai nascosto al popolo francese che questa crisi economica può essere paragonata alla crisi del 1929 in termini di gravità”,

ha dichiarato il Ministro dell’economia e delle finanze francese Bruno Le Maire.

Crisi economica Coronavirus: Economie e famiglie sotto pressione

L’Organizzazione internazionale del lavoro ha dichiarato che 1,25 miliardi di persone sono a rischio di perdere il posto di lavoro.

Nel frattempo, le Nazioni Unite e Oxfam avvertono che mezzo miliardo di persone in più in tutto il mondo potrebbero cadere in povertà.