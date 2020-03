Quali sono i Film Netflix, Prime Video e Infinity da vedere attraverso le piattaforme digitali durante il lockdown da Coronavirus in Italia

Scopriamo insieme quali sono i Film Netflix, Prime Video e Infinity che potremmo vedere attraverso le tre piattaforme!

Quarantena

Uno dei film che sta riscuotendo maggiore successo in questo periodo sulla piattaforma digitale Netflix è sicuramente “Quarantena”, film horror del 2008 diretto da John Erick Dowdle, remake statunitense della pellicola spagnola del 2007 “Rec”. Protagonista è una giovane reporter, che, assieme a un gruppo di vigili del fuoco, si trova a gestire un’emergenza in un palazzo al centro di Los Angeles.

Io sono leggenda

Su Prime Video è invece disponibile “Io sono leggenda”, il film con protagonista Will Smith, che impersona un l’ultimo sopravvissuto a New York alla ricerca di una cura per un virus sconosciuto. In realtà, l’uomo scoprirà di non essere da solo e di essere in compagni di una piccola parte della popolazione che ha subito una degenerazione simile a quella provocata dalla rabbia.

World War Z

Su Infinity è possibile vedere World War Z: per Gerry Lane e famiglia, una giornata come le altre si rivela essere l’inizio di una tragedia su scala mondiale. Una terribile infezione, che trasforma gli esseri umani in mutanti simili a zombie, si scatena a Filadelfia e nel resto del globo.

Cargo

Netflix ha inserito in catalogo “Cargo”, un film che racconta di un mondo dominato da un virus, capace di trasformare le persone in zombie entro 48 ore. Nel frattempo, marito e moglie, Andy e Kay, e la loro figlia di un anno, Rosie, vivono tranquillamente su una casa galleggiante nell’Australia rurale.

Contagion

L’ultimo film consigliato è nel catalogo di Infinity. Contagion, film di Soderbergh con un cast a dir poco stellare, vede il diffondersi di del virus MEV-1, malattia sconosciuta, confusa inizialmente per una banale influenza.