Coronavirus, festa in strada a Pozzuoli nonostante i divieti. Il sindaco: “È scandaloso”

Una festa in strada nonostante i divieti di assembramento dettati dall’emergenza coronavirus: è quanto accaduto nel quartiere “Marocchino” di Pozzuoli.

Balli e canti in strada, in barba ai divieti per il coronavirus. Il sindaco di Pozzuoli ha duramente criticato quanto avvenuto nella sua città.

Festa in strada a Pozzuoli

È stato il giorno del picco dei contagi ieri a Pozzuoli, 5 nuovi casi di coronavirus in meno di 24 ore. Questo non è bastato a fermare dei festeggiamenti in strada, messi in atto da un gruppo di persone del posto.

Come evidenzia anche TGcom24, nel quartiere “Marocchino” di Pozzuoli, nella popolosa via Napoli, ieri è andata in scena una vera e propria festa danzante in strada.

I partecipanti si sono filmati ed hanno postato il video della festa sui vari social. Sono almeno una ventina le persone che, dalle varie abitazioni del quartiere puteolano, sono scesi in strada per partecipare ai balli.

Sul posto, allertati da altri cittadini, è giunta una gazzella dei carabinieri che ha messo in fuga i partecipanti alla festa.

Le dure parole del sindaco

Il sindaco della città, Vincenzo Figliolia, ha duramente criticato quanto avvenuto. Il primo cittadino ha sottolineato i sacrifici della gran parte dei suoi concittadini, vanificati dai comportamenti irresponsabili di quanti si ostinano a non rispettare le regole.

“Dei balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico hanno pensato di radunarsi e fare festa”

ha detto Figliolia, che ha condiviso il video sulla pagina Facebook della città.

Figliolia ha promesso sanzioni e multe per coloro che hanno violato i divieti. Polizia e Carabinieri sono al lavoro per individuare tutti i responsabili, per i quali scatteranno denunce e sanzioni.

Intanto, i numeri dell’emergenza coronavirus in Campania continuano a salire: i positivi sono attualmente 1945, su un totale di 12911 tamponi effettuati, la gran parte dei quali nel napoletano.