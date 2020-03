Crisi Coronavirus: Ferrari pronta a produrre ventilatori e respiratori a Maranello

Crisi sanitaria coronavirus: Ferrari mira a fornire ventilatori e respiratori per la terapia intensiva

La finalità del marchio Ferrari è mettere a disposizione lo stabilimento di Maranello, in accordo con la Magneti Marelli e la Sare, leader nella produzione di ventilatori e respiratori.

L’obiettivo è raddoppiare la produzione settimanale passando dagli attuali 150 ai 300 macchinari da fornire alle strutture ospedaliere.

Manca ancora una formalizzazione, che potrebbe diventare operativa nelle prossime ore.

In piena crisi coronavirus e con il sistema sanitario al collasso la Ferrari, brand emblema del Made in Italy nel mondo, ha deciso di iniziare a produrre i macchinari necessari in terapia intensiva: ventilatori e respiratori.

Lo stabilimento di Maranello potrebbe essere messo a disposizione dell’emergenza nazionale.

Il progetto non è ancora operativo, ma potrebbe ben presto diventare realtà.

Una partnership strategica tra Ferrari, Fca, Magneti Marelli, il produttore di componenti automobilistici e Siare Engineering International, leader nel settore dei ventilatori e respiratori.

La finalità è incrementare la produzione nazionale degli apparecchi sanitari sempre meno disponibili nei reparti di terapia intensiva.

Emergenza Coronavirus: Ferrari mira a raddoppiare la produzione di ventilatori e respiratori

Con l’emergenza coronavirus in atto c’è necessità di fare fronte ad un picco di richieste e ad un raddoppio produttivo.

Il noto marchio del Cavallino Rampante ha così deciso di raddoppiare la produzione settimanale di apparecchi per la respirazione di Siare, passando da 150 a 300 respiratori.

Si tratta di un obiettivo preciso preso dalla famiglia Agnelli che mira ad accrescere la produttività in un momento difficile e di emergenza.

Ingegneri della Formula 1 a disposizione dell’emergenza Coronavirus

Non solo Ferrari, ma anche altri noti brand del calibro di Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams sarebbero stati chiamati dai Governi per mettere a disposizione l’esperienza in tecnologia e in ingegneria di alto livello.

I reparti di ingegneria della Formula 1 saranno impiegati per ricercare, sviluppare e produrre attrezzature mediche per fare fronte alla richiesta di ventilatori e respiratori da parte delle strutture sanitarie nazionali.