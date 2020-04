Coronavirus, fermato per un controllo accoltella un carabinere e sputa sull’altro: arrestato

Lo hanno fermato per appurare che fossero rispettati i decreti anti-contagio da coronavirus, ma un 48enne si è ribellato, aggredendo i due militari.

Controlli in strada durante l’emergenza coronavirus: due carabinieri aggrediti da un uomo, fermato durante un controllo.

Controlli anti-contagio

Un normale controllo in strada, per verificare che fossero rispettate le norme anti-contagio.

Un 48enne di Città di Castello non ha affatto gradito quel fermo da parte di due carabinieri nella centralissima via Diaz. Così, come evidenzia anche Fanpage, l’uomo, che transitava a piedi, ha prima cercato di scappare.

Non riuscendoci, ha aggredito i due uomini dell’Arma, che gli avevano chiesto di comprovare le reali motivazioni dell’uscita. Messo alle strette, l’uomo a accoltellato alla mano sinistra uno dei due militari, poi ha sputato sull’altro.

Una reazione violenta, che gli è costata le manette. I due militari lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni dolose e violenza.

l’uomo, un 48enne con precedenti penali, sarà processato con rito direttissimo. La prognosi per il militare ferito alla mano sinistra è di 10 giorni. Per l’altro militare, invece, è scattato il protocollo sanitario per escludere un possibile contagio da coronavirus.

Usati i droni a Napoli

Intanto, continuano i controlli anti-contagio sul territorio nazionale. A Napoli, i Carabinieri hanno utilizzato i droni per perlustare la zona di Pozzuoli e di Fuorigrotta.

Diverse pattuglie sono rimaste in strada per verificare che auto e pedoni avessero legittimità per transitare durante l’emergenza coronavirus.

I controlli proseguono su tutto il territorio nazionale.