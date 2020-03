Coronavirus, il farmaco anti-artrite dà buone speranze: prosegue la sperimentazione

Il farmaco utilizzato per curare l’artrite reumatoide sta dando buone speranze anche per alleviare la polmonite causata dal coronavirus.

Nuove speranze per aiutare i pazienti colpiti dal coronavirus arriva da un farmaco anti-artrite, il tocilizumab.

Il farmaco anti-artrite funziona davvero?

C’è un farmaco, utilizzato per curare l’artrite reumatoide, che sta dando buoni risultati anche per curare la polmonite causata dal coronavirus.

Il tocilizumab, questo il nome del medicinale, sarebbe efficace per trattare le complicanze respiratorie conseguenti al contagio del Covid-19. Come riporta anche Agi, le sperimentazioni, iniziate all’ospedale Pacale di Napoli, si sono poi estese a macchia d’olio in altre regioni d’Italia. Non solo Campania, quindi, ma anche Lombardia, Emilia Romagna e Marche.

La polmonite nei pazienti trattati con questo particolare medicinale migliorerebbe nel giro di poche ore e il tocilizumab starebbe dando buoni risultati nel 50% dei casi.

Tra i pazienti curati con il farmaco c’è anche Alessandro Mattinzoli, assessore della regione Lombardia, che dopo quasi due settimane di ricovero, starebbe molto meglio.

Cresce la richiesta del farmaco negli ospedali italiani

Nella maggior parte dei casi, si registra un netto miglioramento delle condizioni nel giro di poche ore.

Previsioni ottimistiche quelle del professor Paolo Ascierto, presidente Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto tumori Pascale di Napoli.

La risposta positiva del medicinale nel fermare l’infiammazione polmonare dà buone speranze. Per avere riscontri più attendibili, però, bisogna attendere almeno una settimana. L’auspicio del dottor Ascierto è che l’utilizzo del medicinale venga esteso il più possibile, in modo da accertare su quali tipologie di pazienti la sua efficacia sia maggiore.

Sono molti gli ospedali italiani che stanno chiedendo di poter utilizzare il tocilizumab per curare le complicanze respiratorie più gravi del coronavirus.

Intanto La Roche, l’azienda che produce il medicinale, ne ha già dispensato 600 nei vari ospedali del Paese che ne avevano fatto richiesta.