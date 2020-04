Sesso e amore ai tempi del Coronavirus: ecco cosa devi sapere

Si può fare l’amore durante la pandemia di Coronavirus? Ecco tutto ciò che devi sapere sull’intimità ai tempi del COVID-19.

Il nuovo Coronavirus responsabile di si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo. Ciò ha portato le persone ad attuare il distanziamento sociale. In molti, però, si chiedono: posso fare l’amore durante la pandemia? Posso contrarre il COVID-19?

Coronavirus, posso fare l’amore?

Questa non è una semplice domanda da sì o no. Il livello di rischio sarà diverso a seconda di una varietà di fattori:

Stai cercando di incontrare qualcuno di nuovo;

Hai un partner consolidato;

Vivi con il tuo compagno/a;

Tu e il tuo partner siete in grado di evitare generalmente contatti al di fuori della vostra famiglia;

Tu o il tuo partner siete in una categoria ad alto rischio;

Tu o il tuo compagno/a avete sintomi e/o siete risultati positivi al COVID-19;

Se tu, qualcuno con cui vivi o qualcuno con cui sei impegnato presenta sintomi legati al COVID-19, inclusi tosse, febbre o respiro corto, dovresti prenderti una pausa.

Nessun appuntamento. Niente sesso. Dovresti, invece, chiamare il tuo medico per avere l’assistenza di cui necessita.

Dovresti cercare di stare lontano da altre persone, compresi altri membri della famiglia, e dovresti prendere le precauzioni appropriate per ridurre al minimo il rischio di trasmettere la malattia ad altri.

Non dovresti andare in ospedale, nelle strutture sanitarie, comprese le cliniche a meno che il tuo medico non lo raccomanda o si hanno sintomi che richiedono un trattamento immediato.

Il Coronavirus può essere trasmesso sessualmente?

La questione se il COVID-19 sia trasmesso sessualmente è in gran parte irrilevante: il Coronavirus viene trasmesso, tra l’altro, attraverso l’infezione che trapela dal sudore o dalla saliva.

Le secrezioni dalla bocca (costituite da saliva e muco) e dal naso possono contenere il virus.

Anche se non baci la persona con cui stai facendo sesso, è probabile che tu respiri molto vicino al suo volto.

È probabile che tocchi le stesse superfici, che qualcuno avrebbe potuto toccare con le dita sporche. Pertanto, non importa se il Coronavirus può essere trasmesso attraverso il sesso.

Se sei in procinto di fare sesso, puoi essere essere esposto a COVID-19, proprio come in altre situazioni della vita quotidiana.

Detto questo, anche se è troppo presto per avere dati su COVID-19, non ci sono prove che precedenti tipi di Coronavirus siano stati trovati nel seme o nelle secrezioni vaginali.

Tuttavia, diversi tipi di Coronavirus sono stati trovati in diversi fluidi corporei.

È possibile che il virus che causa COVID-19 (SARS-CoV-2) possa essere trovato in altre secrezioni.

Sesso con un partner con cui convivi

Il rischio legati al sesso ai tempi del Coronavirus dipende molto anche dal partner con cui fai sesso. Se attualmente vivi con qualcuno e condividi un letto, non importa se stai facendo sesso.

Se uno di voi ha il COVID-19, l’altro sarà probabilmente esposto al virus.

In Cina, la trasmissione all’interno delle famiglie è stata una delle principali fonti di nuove infezioni da COVID-19.

È improbabile che il sesso aggiunga ulteriori rischi. Pertanto, se voi due volete fare sesso, le paure del Coronavirus non sono una buona ragione per non farlo.

(Ciò presuppone che siate entrambi asintomatici. Se uno di voi ha sintomi o risulta positivo, è necessario seguire le linee guida previste dalla quarantena per ridurre il più possibile il rischio).