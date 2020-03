Coronavirus, lotta alle fake news: l’Oms arriva su WhatsApp

E’ emergenza sanitaria da coronavirus ed in rete si moltiplicano le fake news. Per porre fine al fenomeno le notizie ufficiali ora arrivano su WhatsApp.

Allarmismo e fake news dilaganti sono due fenomeno collegati alla diffusione del coronavirus. L’Oms invita a non credere a ciò che si legge in rete ed ha messo a punto un metodo per informarsi in modo sicuro. Ecco come.

Notizie e fake news sul coronavirus

Proprio nel periodo in cui c’è maggior bisogno di informazione sicura e di notizie sempre aggiornate, in rete e non solo stanno fioccando molte fake news suo nuovo Covid-19.

Le notizie più disparate infatti che spaziano da norme e comunicati definiti ufficiali, come quello risalente a pochi giorni fa che sarebbe stato diffuso dal Mef ed ovviamente subito smentito, ad aggiornamenti su morti e feriti.

In alcuni casi sono stati fatti circolare degli audio di fantomatici medici che parlavano di come proteggersi dal virus assumendo dosi massicce di vitamina C o sulla situazione negli ospedali.

Tanto da costringere i medici del Niguarda di Milano nonostante il grande carico di lavoro, a dover smentire la notizia che nella rianimazione dell’ospedale si facessero scelte tra chi salvare o far morire.

La nuova app dell’Oms per informarsi con sicurezza

Ma a quale scopo la diffusione di tali notizie fasulle? L’aumento della paura, della destabilizzazione delle certezze porta a credere a tutto ciò che si legge o sente senza accertarsi della veridicità della notizia.

Le forze della Polizia Postale sono in azione per vagliare le segnalazioni che arrivano sul loro sito ma il fenomeno è in crescita.

Ecco perché l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di mettere a punto un sistema per permettere ai cittadini di informarsi in tutta sicurezza.

Il sistema è molto semplice, basta andare sul link diffuso con il Tweet ufficiale sotto riportato e si verrà indirizzati alla chat WhatsApp ufficiale.

Nel campo del testo si noterà allora già composto il messaggio “Hi”, a quel punto basta inviare il messaggio e apparirà la chat dell’Oms da cui si riceveranno tutti gli aggiornamenti ufficiali sul coronavirus.