Coronavirus, Fabio Fazio ‘Non ho la famiglia accanto’: il dolore del conduttore

Fabio Fazio rompe il silenzio con un messaggio da brividi. Come sta il conduttore di Che Tempo Che fa. Lo sfogo doloroso sui social commuove i fan

Fabio Fazio è uno dei conduttori più amati dal pubblico Italiano, che lo considera insieme al suo palinsesto, forse l’unico a fornire un servizio di informazione utile in questo periodo.

Uno dei pochi palinsesti tra l’altro ad andare nell’ultimo periodo in onda con le dovute precauzioni del caso, pochi tecnici e ospiti collegati in video-chiamata, nonostante la Pandemia in atto.

Il celebre presentatore, sul canale ufficiale di Che tempo Che fa, ha lasciato un lungo messaggio ai suoi fan, parole da brividi. Come sta il conduttore savonese? Scopiamo tutti i dettagli.

Fabio Fazio, messaggio da brividi sui social

Il conduttore di Che Tempo che fa ha rotto il silenzio poche ore fa sull‘Emergenza Covid-19, che da quasi un mese ha messo l’intero popolo italiano in quarantena.

Attualmente Fabio Fazio si trova a Milano, lontano dalla sua famiglia, che vive a circa 200 Km di distanza in Liguria, li dove sono presenti gli studi del suo format di informazione, tra i più seguiti dal pubblico e che entrerà nelle case degli italiani anche durante le festività Pasquali imminenti.

Poche ore fa il presentatore, ha lasciato sui social un messaggio da brivido che ha commosso i fan sui social. Tra le sue parole, profondo dolore, in primis, svela Fazio ‘la difficoltà più grande è non avere la famiglia’ accanto a lui in un momento tanto difficile.

La decisione del conduttore

Il presentatore prosegue nel suo post, manifestando alcune perplessità in merito all’interpretazione delle disposizioni, per cui ha deciso di restare a Milano da solo, ‘il che non è facile’ commenta Fazio.

Il conduttore continua, sottolineando che chiaramente essere da soli in quarantena, è nulla rispetto a chi attualmente sta combattendo per la vita in ospedale, e che fortunatamente è in salute.

Poi l’appello ai fan:

‘cerchiamo di tenere duro e di approfittare di questa situazione per ascoltare noi stessi’

Ecco di seguito il post pubblicato poche ore fa sui social: