Emergenza Coronavirus, Autostrade per l’Italia esenzione pedaggio al personale sanitario

Coronavirus, esenzione pedaggio autostradale per i camici bianchi e tutto il personale sanitario

Di concerto con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e in coordinamento con Aiscat, Autostrade per l’Italia ha disposto l’esenzione del pagamento del pedaggio per tutto il personale sanitario, che necessiterà di prendere l’autostrada.

È quanto annunciato in una nota da Autostrade per l’Italia e questa previsione vale per tutto il periodo di emergenza coronavirus.

L’esenzione prevista per i camici bianchi e per tutto il personale sanitario è entrata in vigore ieri e avrà validità fino al termine del periodo di emergenza.

Il personale interessato all’esenzione pedaggio autostradale deve inviare un modulo di autocertificazione all’indirizzo mail

agevolazionecovid19@aiscat.it.

Coronavirus, esenzione pedaggio autostradale per il personale sanitario: autocertificazione

I camici bianchi senza Telepass possono dichiarare al casello di essere in viaggio per prestare servizio relativamente all’emergenza coronavirus.

In questo caso viene rilasciato un rapporto di mancato pagamento che deve essere inoltrato unitamente al modulo di autocertificazione, all’ mail agevolazionecovid19@aiscat.it.

Per i possessori di Telepass non saranno addebitati sul conto corrente bancario i transiti oggetto di esenzione.

Coronavirus, esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze

Come riportato da Autostrade per l’Italia dal 2 aprile fino al termine dell’emergenza coronavirus, vengono estese le esenzioni già in essere per le ambulanze.

Come indicato in una nota da Autostrade per l’Italia, l’azienda ha deciso che ogni tipologia di transito di ambulanze collegato all’emergenza Covid-19 sarà esente da pedaggio.

Le stesse agevolazioni devono essere applicate anche a tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario che prestano servizio per il coronavirus.

Coronavirus, Autostrade per l’Italia: Modulistica

Le informazioni e i moduli per l’attivazione delle esenzioni sono disponibili sul portale di Autostrade per l’Italia.

Sul sito di Autostrade per l’Italia sono scaricabili: