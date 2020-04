Coronavirus, esce a far la spesa per 11 volte in un solo giorno: multa salata e richiamo

Coronavirus, esce a far la spesa per 11 volte in un solo...

Non ha seguito alcun regolamento per il coronavirus uscendo di casa ben 11 volte per fare la spesa. Multa e richiamo da parte della Polizia locale.

In tempi di quarantena e coronavirus, uscire 11 volte a fare la spesa viene visto come un qualcosa di altamente proibito. È scattata la multa per una donna che dopo i richiami ha continuato a non osservare le misure restrittive.

Sanzione e richiamo per una donna a Grado

Sabato 4 aprile a Grado – come racconta il Piccolo – è accaduta una vicenda che ha diviso gli utenti ed ha fatto scattare una multa salatissima per una donna.

La donna in questione è uscita 11 volte per andare a fare la spesa nello stesso giorno, non osservando le misure di restrizione in essere per evitare il contagio da Covid 19. Tantissimi i richiami della Polizia Locale che ha dovuto poi far scattare la sanzione prevista in questi casi con un costo pari ad euro 280 se pagata entro 30 giorni, altrimenti 400 euro.

L’anziana signora era già stata notata dagli agenti delle forze dell’ordine per il suo comportamento, vedendola nell’arco della stessa giornata per la strada mentre faceva piccoli acquisti per poi tornare a casa e uscire nuovamente. La polizia locale ha fermato la donna per ben due volte, ricordandole quale fosse il regolamento da seguire vista la quarantena.

La donna è uscita nonostante tutto e l’undicesima volta è stata nuovamente pinzata dagli agenti che le hanno fatto una multa molto salata, applicando così la sanzione che si applica a chi non rispetta e osserva il decreto del Governo.