Quattro passeggeri della nave sono risultati positivi al test da coronavirus e un’altra è in attesa dello stesso dopo aver fatto rientro a Sidney dalla Nuova Zelanda lo scorso giovedì.

La compagnia ha fatto il tampone per accertare il coronavirus su 13 passeggeri prima di attraccare a Sydney. La stessa Princess Cruise ha rivelato che i passeggeri a bordo avevano manifestato sintomi influenzali ed erano stati prontamente isolati a bordo. Secondo i medici della nave, i passeggeri erano considerati a basso rischio.

La NSW Health avrebbe comunicato, successivamente, che un totale di 4 persone era risultata positiva al virus. Due passeggeri sulla settantina, sono ricoverati al Sydney Royal Prince Alfred Hospital. Uno è in cattive condizioni di salute. Un altro passeggero è sotto osservazione in Tasmania. Un quarto positivo è un membro dello staff che è isolato a bordo.

E’ chiaro che la compagnia di crociera ha seguito un protocollo stretto relativamente ai passeggeri in arrivo. L’obiettivo era chiarire lo stato di salute dei passeggeri.

La crociera ora si trova nelle acque di Sydney. Tra i passeggeri 1100 membri dell’equipaggio. Agli altri 2700 passeggeri fatti sbarcare è stato richiesto di procedere immediatamente all’auto isolamento. A fare l’appello le autorità del Nuovo Galles del Sud. La crociera doveva raggiungere la Nuova Zelanda ma è tornata indietro proprio a causa della scoperta di casi positivi al coronavirus.

Lo sbarco è stato consentito ai passeggeri anche se non si erano ottenuti ancora i risultati dei tamponi.

Brad Hazzard, ministro della sanità, ha confermato che si stanno prendendo tutte le misure possibili del caso.

This is the Ruby Princess leaving Wellington Harbour tonight. Picture taken from Eastbourne. The last cruise ship we’ll see in a while… pic.twitter.com/fgFbuqWJfl

— Bernard Hickey (@bernardchickey) March 14, 2020