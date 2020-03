Coronavirus: morto a 57 anni il medico di base Marcello Natali. Ha lavorato fino all’ultimo giorno per assistere i suoi pazienti

Si è spento il dottore Marcello Natali e la lista del personale sanitario impegnato a “salvare” vite umane si allunga sempre più.

Marcello Natali era il segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) di Lodi.

Dopo il ricovero a Cremona, Natali era stato trasferito a Milano e ricoverato intubato in terapia intensiva per una grave polmonite bilaterale.

Nativo di Bologna, il dottore Natali esercitava la sua attività di medico di famiglia nell’area di Codogno, in provincia di Lodi, una delle province focolaio del coronavirus.

“Ho sperato di poter ridere con lui domani del mio errore sulla sua morte, ho sperato… non ho più lacrime ciao Marcello Natali amico di sempre, non meritavi questo. Non meritiamo questo”,