Coronavirus, dramma in Belgio: morta una 12enne, lo sconcerto dei medici

La notizia di una nuova giovanissima vittima del coronavirus arriva dal Belgio ed ha lasciato senza parole anche i medici.

La pandemia da coronavirus si sta ampliando in tutto il mondo. Dal Belgio arriva una tragica notizia che riguarda una bimba di soli 12 anni positiva al Covid-19. Intanto in Europa si attende ancora il picco di contagi.

Il contagio da coronavirus nei bambini

Nonostante la fulminea diffusione del coronavirus a livello mondiale, i dati non riportano un’incidenza maggiore per bambini e donne in gravidanza.

Secondo i dati infatti i bambini possono ovviamente essere contagiati ma nella maggioranza dei casi manifestano sintomi lievi e guariscono più in fretta.

In Italia i casi attuali sarebbero intorno alle 300 unità ma non ci sarebbero casi gravi.

Per i pediatri ci potrebbe dipendere dal sistema immunitario dei bimbi che è più allenato a subire l’attacco di virus.

Nonostante ciò alcuni casi gravi e drammatici fanno comunque restare alta l’asta dell’attenzione da parte dei medici anche per questa fascia d’età.

La giovane vittima 12 enne

Uno dei casi più commoventi arriva dal Belgio dove una ragazzina di appena 12 anni è morta colpita da infezione da coronavirus.

L’annuncio ufficiale è stato dato dalle autorità della Sanità locale ed alcuni medici hanno commentato in modo commosso questa notizia che ha sconvolto tutti.

Emmauel Andrè un virologo in conferenza stampa ha infatti affermato:

“E’ un evento molto raro che ci ha sconvolti”

Il virologo aggiunge:

“Un momento emotivamente difficile perché riguarda un bambino”

Un altro virologo Steven Van Gucht ha spiegato la dinamica dell’evento e perché i medici sono rimasti senza parole.

La bimba infatti è peggiorata in fretta dopo soli tre giorni di febbre e nessuno si aspettava questa evoluzione.

La comunità medica è sconvolta come riporta Tgcom24

Com’è a situazione in Europa?

In Belgio i contagi da Covid-19 si aggirano sui 12.705 con un numero di morti è pari a 705, solo 98 nelle scorse 24 ore.

Per l’Europa la situazione è complessa soprattutto per Italia( che ha superato i centomila contagi totali), Spagna, Germania, Francia ma la situazione si sta spandendo ovunque portando i governi a varare misure restrittive per scongiurare i troppi contagi.

Secondo le stime il picco deve ancora essere aggiunto e si spera che poi la situazioni vada normalizzandosi seppur lentamente come è accaduto in Cina.