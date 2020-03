Coronavirus, dove posso fare attività fisica all’aperto? Le disposizioni

Nei giorni di quarantena per evitare il contagio da coronavirus, tantissime le restrizioni. Ora tutti si chiedono: ma dove posso fare attività fisica all’aperto?

Nuove misure restrittive e rinunce che gli italiani devono affrontare per fare in modo che il contagio da coronavirus vada pian piano a diminuire.

Si può correre e fare attività fisica?

La nuova ordinanza sul coronavirus parla chiaro e viene chiesto a tutti gli italiani uno sforzo aggiuntivo. In questi giorni si è potuto notare un aumento delle attività fisiche svolte fuori casa – nei parchi e per le strade – di ogni tipologia. Questo ha portato ad un rischio maggiore di contagio e ad un aumento dei controlli.

Secondo la nuova ordinanza:

“È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, giardini pubblici. Resta consentito svolgere individualmente l’attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona”

Il Ministro della Salute Speranza evidenzia inoltre che non è più consentito quindi svolgere attività ludica e ricreativa all’aria aperta:

“nei giorni festivi e prefestivi, nonché negli altri che precedono o seguono direttamente tali giorni”

Le misure restrittive indicano inoltre che sino a nuova ordinanza non sia possibile spostarsi verso abitazioni differenti che non siano la principale e non la seconda casa per le vacanze.

Il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport chiede inoltre di evitare alcune attività non consentite: