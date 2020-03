Coronavirus, disastroso bilancio di vittime: i dati aggiornati

L’emergenza coronavirus non accenna a diminuire: il bilancio della protezione civile è disastroso, mai così tanti morti.

Il Regno Unito fa inversione di rotta e decreta la chiusura a causa dell’emergenza coronavirus.

Gli aggiornamenti in Italia

Un’altra giornata disastrosa a causa del coronavirus: nella giornata di oggi si sono registrati 627 morti. E’ la cifra più alta dall’inizio dell’emergenza. Sale così a 4023 il numero dei decessi. Sono 37860, invece, i contagiati. Sale anche il numero dei guariti: 5129.

E’ delle 20:00 la notizia che è aperto il bando per 300 medici volontari affinché possano prendere parte alla task force, priorità assoluta alla Lombardia. Il bando è sul sito della Protezione Civile. A comunicarlo Boccia durante la conferenza stampa. Ciascun iscritto verrà inserito in un elenco, lavorerà sul campo all’emergenza per poi tornare nella loro regione di appartenenza.

Intanto, si continua ad ipotizzare un picco riguardo al quale lo stesso Borrelli ha specificato, come si legge su Il Giornale:

“ho evidenziato una cosa che mi è stata detta sul picco, non sapremo mai quando sarà. Si parlava ragionevolmente della settimana prossima o di quella successiva, ma non c’è un dato scientifico, ci sono delle valutazioni che devono trovare riscontri oggettivi”.

Il ministro si è anche espresso sull’elevato numero di contagi delle ultime ore che, secondo lui, sono frutto della mobilità dei cittadini delle scorse settimane.

Johnson cambia rotta

In Regno Unito misure rafforzate per garantire l’isolamento: chiudono in tutto il paese pub, ristoranti, palestre e tutti i luoghi di aggregazione fino a data da destinarsi. Non si può dare al momento un calendario per la loro riapertura. Johnson ha completamente invertito rotta. Oggi hanno chiuso le scuole e forse, non riapriranno prima dell’estate. Sale a 177 il numero di vittime. Per la prima volta il governo si è impegnato a garantire gli stipendi dei lavoratori fino al 50%. Altre anche le misure come, ad esempio, l’Iva.