Coronavirus, direttore dell’ospedale di Wuhan morto: le novità dalla nave in quarantena

Il direttore dell’ospedale di Wuhan è morto per il coronavirus. Intanto, 14 su 300 passeggeri statunitensi fatti sbarcare dalla nave in quarantena, sono risultati positivi al virus.

Nello stesso ospedale di Wuhan un altro dipendente, questa volta un infermiere, era già morto per il coronavirus. E’ successo venerdì ed aveva 59 anni.

Un altro medico è morto

Il coronavirus ha mietuto un’altra vittima tra i medici dell’ospedale di Wuhan: si tratta di Liu Zhiming, il direttore del nosocomio. Anche un infermiere, venerdì scorso, è deceduto per lo stesso motivo nello stesso ospedale.

Non è il primo medico dell’ospedale a decedere per il virus. Dieci giorni fa era stata la vota di Li Wenliang di 34 anni. Era stato lui a dare l’allarme della gravità del virus ma non era stato creduto.

Nonostante la gravità della situazione (è salito a 1770 il numero delle vittime), che rimane, è necessario menzionare anche i pazienti guariti. Infatti, sempre a Wuhan, uno dei pazienti affetto da Covid-19 è stato curato con il plasma di un paziente guarito e ha potuto lasciare l’ospedale. I guariti sono saliti a 11.145 (+1.720 ieri).

Novità dalla nave in quarantena

Tra i 14 passeggeri contagiati ed evacuati, probabilmente, potrebbe esserci anche un cittadino italiano residente negli States. A renderlo noto è stata la Farnesina che attende le dovute conferme.

Come si legge su TgCom24, il dipartimento di stato americano ha affermato:

“Le persone sono state trasferite in modo rapido e sicuro in un’area di contenimento a bordo dell’aereo, secondo i protocolli standard”.

A bordo della Diamond Princess è salito a 454 il numero dei passeggeri contagiati dal Coronavirus. Molti paesi tra cui Australia, Canada, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan, stanno disponendo lo sbarco dei propri passeggeri.