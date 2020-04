Coronavirus, direttore dell’Aifa positivo: ultimi aggiornamenti sui contagi in Italia

Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria da coronavirus in italia: Nicola Magrini positivo al tampone ma Brusaferro conferma la flessione nei contagi.

Aggiornamenti sul coronavirus in Italia

Secondo l‘ultimo bollettino della Protezione Civile aggiornato ad ieri 5 aprile alle ore 17 il totale di contagi dall’inizio della pandemia nel mostro Paese si assesta sui 91.246 casi, con 35.887 deceduti e 21.815 guariti.

I dati registrano una stabilità nel numero dei contagi ma confermano il calo dei morti(+525) e un calo dei ricoverati sintomatici (-61) come riporta La Repubblica.

Brusaferro dell’Iss conferma il trend in calo e dichiara:

“La curva scende. Se i dati si confermano potremo cominciare a pensare alla fase due”

Magrini positivo al Covid-19

Tra le ultime notizie di contagi di esponenti di spicco di partiti politici o enti istituzionali arriva quella riguardante Nicola Magrini.

Il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco ha ricevuto ieri i risultati del tampone e si è messo in autoquarantena comunicando di continuare a lavorare da casa.

L’Aifa ha precisato in una nota che chi è stato in contatto con Magrini starà in isolamento domiciliare:

“Fino a verifica del loro status rispetto a Covid-19”

Magrini è stato nominato proprio quest’anno come direttore dell’Aifa e precedentemente ha militato nell’Oms.

Per Conte è presto per parlare di fine del lockdown

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile che a sua volta è tornato da poco al suo posto di lavoro dopo dei sintomi influenzali ma con test negativo, ha ribadito che è necessario non calare l’attenzione.

“Non abbassare la guardia. Stare a casa”

Anche il Premier Giuseppe Conte ha confermato che non ha senso fare ora delle previsioni su quando sarà possibile sciogliere il lockdown:

“In questo momento non posso dire quando il lockdown avrà fine..stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico”

Si pensa però si stia andando verso la fase 2 e per quanto riguarda i trattamenti vi sono due procedure attualmente negli ospedali:

Nella fase iniziale si somministrano antivirali e in alcune regioni si stanno sperimentando gli anticorpi presenti nel sangue dei guariti come riporta Il sussidiario.