Coronavirus, 2.500 cinesi tornano in Toscana. Di Maio: “Volo per gli italiani sulla nave da crociera”

Coronavirus, 2.500 cinesi tornano in Toscana. Di Maio: “Volo per gli italiani...

Stretta sul coronavirus da parte di Di Maio che conferma il volo pronto per tutti gli italiani bloccati sulla nave da crociera in Giappone.

Coronavirus in primo piano con la conferma di Di Maio e il ritorno dei cinesi in Toscana.

Il rientro di 2.500 cinesi in Toscana

Il Presidente della Regione Toscana ha confermato che in questi giorni stanno per rientrare in Regione 2.500 cinesi che erano andati in patria per festeggiare il Capodanno:

“la maggior parte proviene dalla provincia di zhejiang ed è quarta per il numero dei casi accertati”

Per questo motivo è stato aperto in provincia di Firenze un ambulatorio speciale dedicato a questo ritorno. Le prime indiscrezioni indicano 2.000 persone che abitano a Prato – 500 a Firenze. Il Governatore ha sottolineato che:

“al momento non c’è alcun allarme e nessun caso tra le persone di ritorno dalla Cina. quindi certo dobbiamo alzare il livello di attenzione e prevenzione, ma soprattutto combattere la paura”

Paura che porta al razzismo, ignoranza, pregiudizio e fenomeni poco piacevoli.

L’ambulatorio sarà in funzione a partire dalla settimana prossima e si troverà a Osmannoro nella zona industriale. Una struttura già avviata come centro medico e diagnostico che però sarà ora dedicato all’emergenza e alla prevenzione.

Il volo per gli italiani bloccati sulla nave da crociera

Intanto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha confermato che dopo il ritorno di Niccolò da Wuhan, ora è pronto un volo speciale per far rientrare i 35 italiani che sono rimasti bloccati sulla nave da crociera in Giappone: