Coronavirus, decessi e malati: aggiornamento della situazione in Italia

Gli ultimi aggiornamenti dell’emergenza coronavirus in Italia. Il trend dei contagiati è in ribasso in Lombardia mentre nel Lazio se ne contano 500.

L’emergenza coronavirus diventa europea: per l’Oms ci sono più casi in Europa che in Cina.

Gli aggiornamenti dall’Italia

Il numero dei contagi da coronavirus sale anche se il trend di crescita sembra essere leggermente più contenuto rispetto ai giorni scorsi, stando a quanto ha affermato Borrelli. I dati comunicati nel corso della consueta conferenza stampa delle 18:00 sono i seguenti: sono oltre 23073 i contagiati e i morti salgono a oltre 2000 con 349 decessi in una sola giornata.

E’ stato varato il decreto Cura Italia. Si tratta di 25 miliardi stanziati per far fronte all’emergenza da coronavirus. Si da molta attenzione al comparto della sanità, alle piccole/medie imprese e alle famiglie. A questo decreto ne seguirà probabilmente un altro, ad aprile, che beneficerà degli aiuti europei.

In Lombardia, una delle regioni più colpite, si sta lavorando per creare un nuovo ospedale che sarà realizzato prevalentemente con i fondi privati. L’ospedale sarà realizzato probabilmente nei padiglioni della Fiera di Milano. Ad affermarlo è stato il governatore Fontana. Si tratterà di 500 posti letto. Un ospedale che dovrebbe essere pronto in dieci giorni e che potrebbe servire non soltanto alla regione ma a tutta Italia.

L’emergenza nel mondo

Negli Stati Uniti, Trump ha predisposto la chiusura di Las Vegas mentre per lo stato di New York saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino a data da destinarsi. Chiusa anche la Statua della Libertà. Una chiusura del genere non si aveva dall’11 settembre.

Anche la Spagna ha deciso di seguire il modello Italia chiudendo tutte le frontiere: soltanto gli spagnoli e le merci potranno entrarvi.