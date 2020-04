Dating online, le app per conoscersi durante la quarantena da Covid 19

Con il coronavirus ci è stato imposto il distanziamento sociale per scongiurare il contagio. Ecco perché non ci è possibile stare con amici e parenti. In nostro aiuto arriva il dating online e meno male che esiste!

Il dating online aiuta a sentire e vedere le persone che già conosciamo ma anche a fare nuove amicizie.

Il distanziamento sociale

L’online dating ci sta aiutando a mantenere i rapporti ai tempi del coronavirus. Con il distanziamento sociale, necessario a scongiurare il contagio, ci è impossibile vedere amici e parenti. L’online dating, però, ci aiuta anche a fare nuove amicizie e sentirci meno soli durante questo isolamento forzato difficile da vivere sia per chi è in coppia sia per chi è single. I primi devono destreggiarsi tra equilibri precari e mancanza di privacy, quella che prima ci si ritagliava, magari, uscendo di casa; i secondi devono allontanare il macigno della solitudine. Chi è fidanzato ma non vive vicino deve per forza di cose, affidarsi alla tecnologia.

Per fortuna, esistono tante applicazioni per l’online dating che annullano, almeno virtualmente, le distanze.

Le app per tutti i gusti

Oggi, a causa dell’isolamento, si fa conoscenza grazie alle app, costringendoci ad un corteggiamento più lento. Ciò perché non ci si può incontrare nell’immediato. Le relazioni e le chiacchierate online si consumano più lentamente e con molta più consapevolezza.

Come si legge su Vanity Fair, Nichi Hodgson, autore di The Curious History of Dating, ha affermato che:

“Nel corso della storia degli incontri, i tempi di morte, disastri e malattie hanno ispirato atti di grande opportunismo romantico. Il desiderio di connessione umana si intensifica durante i tempi che ci mettono a dura prova”.

L’unica opzione disponibile per incontrarsi potrebbe essere quella di fare la spesa allo stesso supermercato. Ma dato che non tutti vogliono fare i clandestini, esiste la live chat. Un’opzione che è stata aggiunta alla app Once che partirà soltanto se entrambi gli utenti sono d’accordo, non condividendo i propri dati personali.