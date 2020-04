Coronavirus, cosa significa “plateau”: che cos’è e quanto dura

Gli esperti che parlano di coronavirus fanno riferimento al plateau, ma che cosa è e quanto dura? Ecco cosa significa

Si associa spesso la parola coronavirus alla parola plateau, ma non tutti sanno cosa significhi e che a che cosa si riferisca.

Che cosa è il plateau?

Una parola che viene spesso associata al Covid 19 e come da conferma del Presidente dell’Istituto superiore della Sanità Brusaferrro:

“la curva dei casi diagnosticati va verso il plateau, il dato ci dice che le misure stanno funzionando ma dobbiamo ancora iniziare la discesa e la stessa si cominica continuando ad applicarle”

Come evidenzia FanPage, plateau – altopiano – si riferisce al piano che assume la curva in merito ai contagi, dopo la grande impennata iniziale e prima ancora della discesa.

È considerata una fase che di tutte quante le epidemie ed è necessario mantenere tutte le misure di emergenza previste.

Quando dura?

Sempre secondo a quanto si evice, la risposta a questa domanda non è facile da individuare, in quanto questa situazione è sconosciuta e il virus è nuovo per tutti, esperti compresi:

“su questo non c’è grande letteratura. stiamo ipotizzando scenari che non sono stati percorsi prima da Paesi con modelli di governo come il nostro”

Sottolineando che sarà necessario valutare la velocità di caduta della curva e quando accadrà:

“prima di poter ragionare su quali misure restrittive sia possibile allentare”

Secondo la Iss e la sua analisi, l’Italia si divide quindi in tre aree principali: