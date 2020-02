Contagio coronavirus: tensione tra Governo e Regioni sulle misure da adottare

Nel caso in cui il coordinamento tra i SSN non riuscisse a contenere il coronavirus, il Governo

A rivelarlo è lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista a Frontiere in onda su Rai1.

In Italia il sistema sanitario è di competenza delle Regioni, ed è necessario un coordinamento nazionale.

Il mancato coordinamento tra Regioni comporta l’impossibilità di contenere l’espansione del virus cinese a livello territoriale.

Tutti i Governatori delle Regioni devono essere coinvolti e c’è necessità di un coordinamento per evitare che il coronavirus si espanda.

“Tutti dobbiamo perseguire un coordinamento. Se non ci riuscissimo saremmo pronti a misure che contraggano le prerogative dei governatori. Ma non dobbiamo arrivare a questo. Anche perché per ora la collaborazione è accentuata”,