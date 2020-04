Coronavirus, Conte in Senato: fino al vaccino è obbligatorio mantenere le distanze ed utilizzare le mascherine

Coronavirus, Conte ribadisce la necessità di rispettare le distanze sociali

Sull’emergenza sanitaria il Governo Conte sottolinea e ribadisce che è necessario mantenere e far rispettare il distanziamento sociale.

Inoltre, per evitare il contagio Covid-19 è necessario promuovere l’utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili terapia e vaccino.

È quanto affermato dal Premier Giuseppe Conte, nell’informativa al Senato in vista del Consiglio Europeo.

Tra le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico voluto dal Premier Giuseppe Conte c’è quella di evitare baci, abbracci e strette di mano.

È buon consiglio evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive.

Gli over 75 e tutte le persone con più di 65 anni affette da patologie devono evitare i luoghi affollati.

Medici e scienziati ribadiscono all’Esecutivo il rispetto delle misure d’igiene:

lavaggio frequente delle mani;

starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

mantenere una distanza interpersonale di almeno uno o anche 2 metri.

Droplet: necessità di rispettare le distanze per evitare il contagio

Per evitare il contagio Covid-19 è bene osservare la distanza sociale.

Si tratta del un sistema introdotto per garantire la distanza tra le persone di almeno un metro l’una dall’altra in tutti i luoghi chiusi e locali come ristoranti, negozi, bar, etc.

Coronavirus, si punta a intensificare la presenza di Covid Hospital

Il Governo Conte punta a

“intensificare in tutto il territorio la presenza di Covid hospital per la gestione ospedaliera di pazienti”.

La finalità è quella di ridurre notevolmente il rischio di contagio Covid-19 per operatori sanitari e pazienti.

La ripresa, secondo quanto riportato dal Premier Conte,

“avverrà secondo un programma ben articolato, che contemperi la tutela della salute e le esigenze della produzione”.

Il Governo Conte continua a lavorare per implementare i Covid hospital, l’assistenza territoriale e usare al meglio le applicazioni tecnologiche.

Il Premier Conte ribadisce il fatto che è necessario proseguire nel confronto con tutte le parti sociali e le associazioni di categoria.

La finalità è quella di rafforzare il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.