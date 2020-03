Coronavirus, contagiato neonato di 5 mesi: pediatria blindata per sanificazione

E’ risultato positivo al coronavirus un neonato di soli 5 mesi ricoverato a Corleone per bronchiolite, reparto chiuso e personale sanitario in quarantena.

Anche mamma e papà del neonato di 5 mesi ricoverato in Sicilia sono risultati positivi al coronavirus. Sono scattate le norme di quarantena e sanificazione, ecco cosa è accaduto.

Neonato contagiato da coronavirus in Sicilia, la vicenda

La vicenda che arriva dalla Sicilia è lo specchio di ciò che sta accadendo in diversi ospedali e nosocomi italiani, ormai al rischio collasso per numero di ricoveri per l’emergenza da Covid-19.

Ad essere risultato positivo al coronavirus è stato un bimbo di soli 5 mesi che era stato ricoverato all’ospedale di Corleone a casusa di una bronchiolite.

Tale infezione dei piccoli bronchioli dei neonati è molto pericolosa nei bimbi fino a 2 anni proprio per le dimensioni piccole dei condotti ed ancora di più per i piccoli sotto i sei mesi. Può avvenire per la sovrainfezione di molti virus come il virus respiratorio sinciziale o come in questo caso il nuovo coronavirus.

Il piccolo è stato curato ed è già stato dimesso, a quanto risulta sta bene e si trova in isolamento domiciliare, ma la situazione in ospedale a Corleone non risulta ancora risolta.

Pediatra chiusa e medici in quarantena, emergenza in ospedale

Il piccolo durante il ricovero è stato curato in maniera eccellente e gli è stato fatto il tampone per coronavirus, risultato positivo.

Durante il ricovero anche la mamma Giuliana però ha cominciato a mostrare la sintomatologia ed è stata sottoposta al test risultando anch’essa positiva.

I medici hanno ritenuto così di dover trasferire la 37enne nell’ospedale Cervello.

E’ stata poi la volta della conferma anche per il papà del piccolo che ha avuto per ultimo il responso positivo del tampone e che ora sta ottemperando alla quarantena a casa insieme al piccolo.

L’amministrazione comunale ha allora assicurato che il reparto di pediatria resterà chiuso almeno fino a domenica per la sanificazione e che si tratta del primo caso tra i cittadini corleonesi.

“I tamponi praticati fin’ora sul personale sanitario dell’ospedale sono risultati negativi e altri di controllo saranno eseguiti ne prossimi giorni”.

Buona parte del personale medico ed infermieristico del reparto resta però in quarantena.