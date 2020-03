Coronavirus, come si fanno le videochiamate di gruppo? Tutte le indicazioni per...

In questa emergenza da coronavirus, che ha fatto sì che ci fosse distanziamento sociale, le videochiamate di gruppo diventano fondamentali per continuare a sentire i propri cari e i propri amici. Vediamo come farle.

Le videochiamate di gruppo sono supportate da diverse applicazioni. Serve un pc o uno smartphone e una connessione alla rete.

Un modo per sentirsi meno soli

Le videochiamate di gruppo, all’epoca del coronavirus, diventano l’unico modo per poter vedere amici e parenti. Sì, perché con il distanziamento sociale, non è possibile ne uscire di casa, ne intrattenere i rapporti che avevamo prima. Per fortuna, la tecnologia ci aiuta a sentirsi meno soli. Ed ecco che spopolano le videochiamate di gruppo che consentono, anche a gruppi di amici, di potersi incontrare virtualmente. C’è chi lo fa anche per un aperitivo domestico in compagnia. Provare per credere. Vediamo insieme come fare una videochiamata di gruppo. Ti servirà un pc o uno smartphone ed una connessione a internet.

Le app da utilizzare

La prima applicazione che si può utilizzare sul proprio smartphone è WhatsApp, che permette di videochiamare fino a quattro persone su uno stesso schermo. Per farla: apri l’applicazione, prendi la chat con uno dei contatti che vuoi videochiamare e fai tap sull’icona della videocamera che si trova in alto a destra. Con l’icona del + potrai aggiungere contatti alla videochiamata in corso. In alternativa, potrai creare un gruppo toccando su Nuovo Gruppo e aggiungere membri. Successivamente, dovrai fare tap sulla videocamera. C’è anche una terza modalità supportata dall’applicazione. Se si va nella scheda denominata Chiamate in basso a destra vedrai un’icona a forma di cornetta del telefono. Se ci fai tap potrai vedere la lista dei tuoi contatti. Accanto a ciascuno, troverai l’icona della video chiamata. Come sopra, poi, una volta che inizia la video chiamata potrai aggiungere con il + dei membri.

Skype è un’applicazione scaricabile sia sullo smartphone che sul pc e, fino a qualche anno fa, era uno degli unici modi attraverso cui videochiamare. Per farlo, scegli la scheda denominata Contatti poi, clicca sull’icona videocamera che è posizionata generalmente in alto a destra. Per poter videochiamare un gruppo di persone, devi selezionare la scheda Chiamate, Nuova Chiamata e poi scegliere i membri che vuoi vi partecipino.

Facetime è l’applicazione utile ad effettuare chiamate video attraverso un dispositivo Apple. Se si apre l’applicazione, successivamente si cliccherà sul simbolo del + e, premendo il tasto azzurro, si potranno selezionare gli altri contatti da chiamare e vedere.