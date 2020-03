Coronavirus, come potenziare il sistema immunitario per evitare il contagio

Ti lavi le mani 10 volte al giorno e hai smesso di toccarti il viso. Cos’altro puoi fare per migliorare la tua salute ed evitare il Coronavirus e raffreddori?

È stato un inverno lungo e umido. Tutti hanno il raffreddore e ora ci prepariamo per un’epidemia di Coronavirus.

Potenziare il nostro sistema immunitario è fondamentale ma, oltre a mangiare più mandarini e sperare nel meglio, cos’altro possiamo fare?

Sheena Cruickshank, professore di immunologia all’Università di Manchester, dice:

“Quando entri in contatto con un germe che non hai mai incontrato prima hai diverse barriere per cercare di impedire che entri nel tuo corpo”.

Oltre alla pelle, abbiamo il muco – “il moccio è una barriera davvero importante” – e un microbioma, il nome collettivo per i microbi stimati da 100 tonnellate che vivono in tutto il nostro corpo, internamente ed esternamente.

Alcuni di questi utili batteri producono sostanze chimiche antimicrobiche e competono con agenti patogeni per cibo e spazio.

Sotto queste paludi contorte di muco e microbi, i nostri corpi sono rivestiti di cellule epiteliali che, dice Cruickshank, “sono davvero difficili da superare. Producono prodotti antimicrobici tra cui, i più rilevanti per il coronavirus, composti antivirali che sono abbastanza ostili“.

Se un patogeno viola queste difese, ha a che fare con i nostri globuli bianchi o cellule immunitarie.

Un tipo, chiamato macrofagi, abita tutto il nostro tessuto corporeo e, dice Cruickshank, “ha tutte queste armi pronte per l’uso, ma non sono terribilmente precise”.

Riferiscono ai globuli bianchi più intelligenti e adattivi noti come linfociti. Sono quelli che ricordano i germi, “quindi se incontri di nuovo quel germe“, dice Cruickshank, “se ne occuperanno probabilmente senza che tu nemmeno lo sappia”.

“Questo è quando hai l’immunità ed è la base della vaccinazione. Sta cercando di aggirare tutte le cose iniziali e creare la memoria, quindi non devi essere ammalato”.

Il nostro sistema immunitario può avere punti ciechi.

“Ciò potrebbe significare che la nostra risposta immunitaria non riconosce alcuni batteri“, afferma, “o che i bug hanno strategie di evasione subdole.

Uno stile di vita sano può fare la differenza.

Visto che i nostri corpi contengono più cellule appartenenti ai microbi, come batteri e lieviti, rispetto a quelli umani, iniziamo con il microbioma.

“Viviamo in una relazione simbiotica con i nostri batteri intestinali“, afferma la Prof. Arne Akbar, presidente della British Society for Immunology e professore all’University College di Londra.

“Avere quelli giusti in giro, con cui ci siamo evoluti, è il meglio per la nostra salute. Tutto ciò che facciamo altera ciò che può essere dannoso“.

L’importanza del micriobioma

I nostri microbi non solo formano barriere protettive, ma programmano anche i nostri sistemi immunitari. Gli animali allevati senza microbioma hanno risposte immunitarie meno ben sviluppate.

Le persone anziane e quelle con malattie caratterizzate da infiammazione, come allergie, asma, artrite reumatoide e diabete, tendono ad avere microbiomi intestinali meno vari.

Per nutrire la flora intestinale, Cruickshank consiglia di “seguire una dieta più variata con molti cibi ricchi di fibre”.

Essere vegetariani non è un prerequisito per la salute del microbioma, ma più alimenti vegetali consumi, meglio è. “Al microbioma piacciono molto le fibre, i legumi e gli alimenti fermentati“, aggiunge.

Lo yogurt Kefir e i sottaceti come crauti e kimchi sono tra le prelibatezze fermentate ora alla moda grazie alla nostra crescente conoscenza del microbioma.

Ma l’evidenza per l’assunzione di integratori probiotici, dice, “è mista”.

Non è una certezza che sopravviveranno al viaggio attraverso il tratto digestivo o che resteranno abbastanza a lungo se lo fanno. “È più efficace cambiare la tua dieta“, afferma Cruickshank.

L’importanza dell’attività fisica

Per essere immunologicamente in forma, devi essere fisicamente in forma.

“I globuli bianchi possono essere abbastanza sedentari“, afferma Akbar.

“L’esercizio li mobilita aumentando il flusso sanguigno, in modo che possano fare i loro compiti di sorveglianza e cercare e distruggere in altre parti del corpo“.

Gli adulti dovrebbero essere fisicamente attivi in qualche modo ogni giorno e fare almeno 150 minuti a settimana di moderata attività aerobica (escursionismo, giardinaggio, ciclismo) o 75 minuti di vigorosa attività (corsa, nuoto veloce, lezione di aerobica).